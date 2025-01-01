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Ничего, что я Чехоff?
Билеты от 1800₽
Киноафиша Ничего, что я Чехоff?

Спектакль Ничего, что я Чехоff?

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 55 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

История любви Михаила и Ольги Чеховых

«Ничего, что я Чехов?» — это страстная и пронзительная история любви и удивительной жизни Михаила и Ольги Чеховых, «символов» театра. В спектакле Юрия Грымова зрители погружаются в необыкновенную жизнь этой пары, которая оставила яркий след в театральном мире и за его пределами.

Михаил и Ольга Чеховы
Михаил Чехов — великий актер, педагог и режиссер, основатель собственной актерской школы, воспитавший целое поколение талантливых артистов, которые достигли мировой славы. Его педагогическое наследие живет и по сей день. Ольга Чехова — выдающаяся актриса, ставшая Государственной актрисой Третьего рейха. Ее карьера наполнена не только театральными достижениями, но и таинственными аспектами жизни, включая работу на три разведки одновременно.

Музыка, свет и режиссерские решения
В спектакле использована восхитительная музыка и освещение, которые полностью погружают зрителей в атмосферу захватывающей жизни Чеховых. Невероятные режиссерские решения создают яркие образы и помогают зрителям почувствовать дух времени, в котором жили эти великие люди.

Исторические персонажи
В спектакле зрители встретят таких исторических фигур, как Лаврентий Берия, Адольф Гитлер, Константин Станиславский, Евгений Вахтангов, загадочная Ева Браун и блистательная Мэрлин Монро. Эти персонажи, так или иначе, были связаны с жизнью и творчеством Михаила и Ольги Чеховых, а их присутствие на сцене добавляет спектаклю исторической и эмоциональной глубины.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Александр Горелов
Петр Воробьев
Александр Борисов
Мария Орлова
Анна Каменкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Ничего, что я Чехоff? Ничего, что я Чехоff? Ничего, что я Чехоff? Ничего, что я Чехоff? Ничего, что я Чехоff? Ничего, что я Чехоff?

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