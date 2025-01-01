Меню
Мане
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мане

Спектакль Мане

16+
Продолжительность 1 час 30 минут 
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль «МАНЕ»: смелость быть собой

Сколько стоит смелость быть собой? Для Эдуарда Мане это были насмешки публики, отказ Парижского Салона, репутация «бездаря» и «скандалиста». Но именно он стал «отцом импрессионизма», перевернувшим искусство XIX века и показавшим, что нельзя быть другим, кроме как настоящим.

Новый взгляд на моноспектакли

«МАНЕ» разрушает стереотипы о моноспектаклях. Этот авторский проект уже покорил сотни зрителей своей искренностью и нестандартным форматом. Уникальная история на стыке стендапа, театра и сторителлинга предлагает вам:

  • Остроумные реплики
  • Неожиданные повороты
  • Вдохновение и смех

Зрительный зал смеется, и тут же замирает. За иронией проступает драма, а за лёгкостью — серьёзность.

Париж XIX века в вашем воображении

Ваша фантазия оживёт в атмосфере Парижа XIX века: вы проникнетесь в мастерскую, наполненную запахом масла, окажетесь в кафе, где горят страсти, и окажетесь в залах Салона, где картины вызывают свист и осуждение. И посреди всего — Мане, который выбирает свободу вместо требований покорности.

История о каждом из нас

Эта история — о смелости быть собой, о поиске и вдохновении. Вы не просто услышите рассказ о художнике; вы проживёте его — от первых дерзких мазков до триумфа над всеми, кто говорил: «Это невозможно».

Информация о спектакле

Моноспектакль «МАНЕ» — это возможность взглянуть на собственную мечту по-новому. Спектакль идёт без антракта и длится 90 минут.

Режиссер
Валерий Корчанов
В ролях
Илья Шпак

15 октября
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
20:00 от 2000 ₽
30 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
14 ноября
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
20:00 от 2000 ₽
25 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
28 ноября
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
20:00 от 2000 ₽
3 декабря
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽

