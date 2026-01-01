Спектакль «Не покидай свою планету» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится спектакль по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Эта оригинальная постановка объединяет драматическое искусство, классическую музыку и современные технологии.

Уникальный формат и исполнители

Все роли в спектакле исполняет знаменитый актёр Константин Хабенский. Музыкальное сопровождение обеспечивает камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством дирижёра Юрия Башмета. Спектакль не просто пересказывает известную историю — он её переосмысляет через музыку и сценографию, создавая совершенно уникальную атмосферу.

Создатели спектакля

Идея постановки родилась у Константина Хабенского и Юрия Башмета, и была реализована благодаря петербургскому режиссеру Виктору Крамеру. Он объединил в себе четыре роли: постановщик, автор литературной композиции, сценограф и художник по костюмам. Музыкальная партитура спектакля создана композитором Кузьмой Бодровым, который также включил в программу аранжированные фрагменты произведений Иоганнеса Брамса и Густава Малера.

Сотрудничество с театром «Современник»

Полноценным партнером в создании спектакля стал Московский театр «Современник», на сцене которого постановка шла в течение шести лет. В 2022 году спектакль был включён в репертуар МХТ имени А.П. Чехова.

Не только рассказ о «Маленьком принце»

«Не покидай свою планету» — это не попытка рассказать со сцены хрестоматийно известную историю. Спектакль выстроен так, что музыканты существуют в нём наряду с артистом как равноправные рассказчики истории Летчика и Принца.

Дебют спектакля

Премьера спектакля «Не покидай свою планету» состоялась в Сочи в феврале 2016 года в рамках IX Международного зимнего фестиваля искусств, который проводил Юрий Башмет. Этот спектакль обещает стать интересным событием в культурной жизни столицы.