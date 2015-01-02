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Толстого нет
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Спектакль Толстого нет

Выпускник Кирилла Серебренникова ставит несколько дней из жизни семьи Толстых
Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Самый правдивый спектакль о Толстом 

Толстого нет? А кто же есть? Есть только дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор, редактор-издатель Чертков, и, конечно, Софья Андреевна — жена великого писателя, которую играет Ирина Алферова.

Конфликт в семье

«Скажи, что мне делать теперь? Ну почему мы стали врагами? Неужели потому что ты разлюбил меня?» – вопросы, которые очень точно передают атмосферу, царящую в доме Толстых.

Вопросы и размышления

И только посмотрев спектакль, вы сможете решить для себя: был ли Толстой жесток по отношению к семье? Имел ли право завещать свои произведения народу?

Режиссер
Александр Созонов
В ролях
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Иван Мамонов
Олег Царев
Алексей Гнилицкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00
10 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00

Фотографии

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