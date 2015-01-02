Спектакль Толстого нет

Самый правдивый спектакль о Толстом

Толстого нет? А кто же есть? Есть только дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор, редактор-издатель Чертков, и, конечно, Софья Андреевна — жена великого писателя, которую играет Ирина Алферова.

Конфликт в семье

«Скажи, что мне делать теперь? Ну почему мы стали врагами? Неужели потому что ты разлюбил меня?» – вопросы, которые очень точно передают атмосферу, царящую в доме Толстых.

Вопросы и размышления

И только посмотрев спектакль, вы сможете решить для себя: был ли Толстой жесток по отношению к семье? Имел ли право завещать свои произведения народу?