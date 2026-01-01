Пластический спектакль «Наивно.Супер» в театре «Практика»

Что делать, если в 25 лет всё утратило смысл? Эрленд Лу предлагает взять паузу и сосредоточиться на самых простых радостях: играх, прогулках и общении. Эти темы становятся основой спектакля, который приглашает зрителей отдохнуть от рутинной жизни.

О спектакле

Постановка «Наивно.Супер» представляет собой увлекательное сочетание хореографии и театра. Режиссер Алексей Мартынов и хореограф Александр Тронов экспериментируют с формой, используя этюды и импровизации артистов. На сцене разворачиваются два нарратива: текстовый и телесный, которые находятся в постоянном диалоге.

Команда спектакля

Драматург: Егор Зайцев

Режиссёр: Алексей Мартынов

Хореограф: Александр Тронов

Художник: Анна Брауде

Художник по свету: Алексей Роганов

Музыкальное оформление: Артём Баскаков

Артисты

В спектакле участвуют: Александр Алёхин, Илья Барабанов, Константин Бобков, Анжелика Катышева и Александр Тронов.

Особенности постановки

Для коллектива «Чердак Джека» эта работа станет первой, выходящей за рамки традиционной хореографии. Здесь они начинают сотрудничество с драматическим режиссёром, что открывает новые горизонты для творческой реализации.

Костюмы для артистов были предоставлены брендом LIMÉ. Рассматривая простые вещи, спектакль приглашает зрителей на поиски смысла в повседневности, подчеркивая важность истинной дружбы и любви.