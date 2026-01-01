Наивно. Супер
Киноафиша Наивно. Супер

Спектакль Наивно. Супер

Постановка
Практика 18+
Режиссер Алексей Мартынов
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
О спектакле

Пластический спектакль «Наивно.Супер» в театре «Практика»

Что делать, если в 25 лет всё утратило смысл? Эрленд Лу предлагает взять паузу и сосредоточиться на самых простых радостях: играх, прогулках и общении. Эти темы становятся основой спектакля, который приглашает зрителей отдохнуть от рутинной жизни.

Постановка «Наивно.Супер» представляет собой увлекательное сочетание хореографии и театра. Режиссер Алексей Мартынов и хореограф Александр Тронов экспериментируют с формой, используя этюды и импровизации артистов. На сцене разворачиваются два нарратива: текстовый и телесный, которые находятся в постоянном диалоге.

Команда спектакля

  • Драматург: Егор Зайцев
  • Режиссёр: Алексей Мартынов
  • Хореограф: Александр Тронов
  • Художник: Анна Брауде
  • Художник по свету: Алексей Роганов
  • Музыкальное оформление: Артём Баскаков

Артисты

В спектакле участвуют: Александр Алёхин, Илья Барабанов, Константин Бобков, Анжелика Катышева и Александр Тронов.

Особенности постановки

Для коллектива «Чердак Джека» эта работа станет первой, выходящей за рамки традиционной хореографии. Здесь они начинают сотрудничество с драматическим режиссёром, что открывает новые горизонты для творческой реализации.

Костюмы для артистов были предоставлены брендом LIMÉ. Рассматривая простые вещи, спектакль приглашает зрителей на поиски смысла в повседневности, подчеркивая важность истинной дружбы и любви.

Июнь
14 июня воскресенье
19:00
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
от 3500 ₽
15 июня понедельник
19:00
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
от 3000 ₽

