Спектакль Сентиментальное путешествие

Сентиментальное путешествие
Режиссер Анна Потебня
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по роману Виктора Шкловского

Спектакль Анны Потебня «Сентиментальное путешествие» создан по одноименному роману Виктора Шкловского. Этот проект вырос из эскиза, представленного на сайт-специфик лаборатории «Театр вне Театра» в рамках инициативы «Год молодой режиссуры в Александринском театре – 2025». Художественный руководитель проекта и лаборатории – Никита Кобелев. Первый показ состоялся 23 сентября 2025 года в Бальном зале отеля «Астория». После лаборатории Александринский театр предложил режиссеру продолжить работу над эскизом на одной из своих площадок.

Это первая работа Анны Потебня в Александринском театре и первый перевод на язык театра автобиографической книги Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984). «Сентиментальное путешествие» было написано в эмиграции и опубликовано в Берлине в 1923 году. Шкловский рассказывает о событиях, произошедших с ним и его семьей в 1917–1922 годах, включая гражданскую войну, голодный Петроград и Берлин.

Темы и идеи спектакля

В спектакле реальная биография Шкловского превращается в поэтическое обобщение, ярко отражая взаимосвязь времён. Режиссер Анна Потебня заявляет: «Сюжет, сюжет… Когда ее спрашивали, почему она взялась за Шкловского, мне казалось, что вопрос некорректен, но режиссер отвечала: потому что это про нас». Это действительно осколочное время, разбитое сознание, жестокая действительность и страшные военные свидетельства, повстречавшиеся Шкловскому на его отечественных и эмигрантских путях.

Артисты спектакля

В спектакле участвуют следующие артисты:

  • Валентин Захаров – Шкловский.
  • Иван Жуков – Официант в голове Шкловского (или Шкловский в голове официанта).
  • Любовь Яковлева – Шкловский в голове Барышни (или Барышня в голове).
  • Виталий Сазонов – Студент в голове Шкловского.
  • Ефим Роднев – Шкловский в голове Червяка (или «ЧервяК»).

О режиссере

Анна Потебня – выпускница режиссёрского факультета ГИТИСа, мастерская Юрия Бутусова (2020–2025). В её активе различные театральные работы, включая:

  • «Этика и дисциплина» Константина Станиславского (ГИТИС, 2024).
  • Документальный сайт-специфик-спектакль «Цех. Тихая роспись» (г. Семёнов, Нижегородская область, 2024).
  • «Дело надо делать» по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» (Творческая лаборатория «Угол», Казань, 2022).
  • Спектакль-лекция «Какой может быть поэзия» (Театральный проект 27, Москва, 2026).

Спектакль «Сентиментальное путешествие» обещает стать ярким событием театральной жизни и привлечь внимание зрителей к важным историческим темам.

Купить билет на спектакль Сентиментальное путешествие

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Сентябрь
6 июня суббота
19:30
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 5000 ₽
7 июня воскресенье
19:30
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 5000 ₽
12 сентября суббота
19:30
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 5000 ₽
13 сентября воскресенье
19:30
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 5000 ₽

Фотографии

