Спектакль Сентиментальное путешествие

Спектакль по роману Виктора Шкловского

Спектакль Анны Потебня «Сентиментальное путешествие» создан по одноименному роману Виктора Шкловского. Этот проект вырос из эскиза, представленного на сайт-специфик лаборатории «Театр вне Театра» в рамках инициативы «Год молодой режиссуры в Александринском театре – 2025». Художественный руководитель проекта и лаборатории – Никита Кобелев. Первый показ состоялся 23 сентября 2025 года в Бальном зале отеля «Астория». После лаборатории Александринский театр предложил режиссеру продолжить работу над эскизом на одной из своих площадок.

Это первая работа Анны Потебня в Александринском театре и первый перевод на язык театра автобиографической книги Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984). «Сентиментальное путешествие» было написано в эмиграции и опубликовано в Берлине в 1923 году. Шкловский рассказывает о событиях, произошедших с ним и его семьей в 1917–1922 годах, включая гражданскую войну, голодный Петроград и Берлин.

Темы и идеи спектакля

В спектакле реальная биография Шкловского превращается в поэтическое обобщение, ярко отражая взаимосвязь времён. Режиссер Анна Потебня заявляет: «Сюжет, сюжет… Когда ее спрашивали, почему она взялась за Шкловского, мне казалось, что вопрос некорректен, но режиссер отвечала: потому что это про нас». Это действительно осколочное время, разбитое сознание, жестокая действительность и страшные военные свидетельства, повстречавшиеся Шкловскому на его отечественных и эмигрантских путях.

Артисты спектакля

В спектакле участвуют следующие артисты:

Валентин Захаров – Шкловский.

Иван Жуков – Официант в голове Шкловского (или Шкловский в голове официанта).

Любовь Яковлева – Шкловский в голове Барышни (или Барышня в голове).

Виталий Сазонов – Студент в голове Шкловского.

Ефим Роднев – Шкловский в голове Червяка (или «ЧервяК»).

О режиссере

Анна Потебня – выпускница режиссёрского факультета ГИТИСа, мастерская Юрия Бутусова (2020–2025). В её активе различные театральные работы, включая:

«Этика и дисциплина» Константина Станиславского (ГИТИС, 2024).

Документальный сайт-специфик-спектакль «Цех. Тихая роспись» (г. Семёнов, Нижегородская область, 2024).

«Дело надо делать» по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» (Творческая лаборатория «Угол», Казань, 2022).

Спектакль-лекция «Какой может быть поэзия» (Театральный проект 27, Москва, 2026).

