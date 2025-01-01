Меню
На дне
Киноафиша На дне

Спектакль На дне

Постановка
Поколение. Сцена на улице Радио 12+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе М. Горького «На дне»: Погружение в мир человеческой судьбы

Действующие лица пьесы – это люди «дна» жизни, где от человеческой культуры остались лишь жалкие обрывки. Каждый персонаж стремится сохранить своё человеческое лицо, однако эти попытки часто принимают нелепые формы, вызывая критику и нетерпимость окружающих.

Опасный мир нищеты

Мир нищеты и беспросветности, в котором обитают герои спектакля, оказывается крайне опасным как для них самих, так и для общества в целом. Этот контраст между человеческим стремлением к жизни и суровой реальностью становится центральной темой постановки.

Важные жизненные вопросы

Спектакль затрагивает важнейшие для жизни человека проблемы: поиска истины, определения своего предназначения и значимости сострадания. Эти вопросы волнуют зрителей и заставляют задуматься о собственных жизненных выборах.

Не упустите шанс увидеть

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную постановку. Она не только развлечет, но и заставит задуматься о важности каждого человеческого существования в нашем обществе.

Режиссер
Игорь Сиренко
В ролях
Владимир Фролов
Людмила Фигуровская
Екатерина Яцына
Ульяна Милюшкина
Кристина Майорских

