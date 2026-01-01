Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Школа
Билеты от 1500₽
Киноафиша Школа

Спектакль Школа

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Премьера спектакля «Школа» с Розой Хайруллиной в Театре на Трубной

Приглашаем вас на захватывающую премьеру спектакля «Школа», где главную роль исполняет талантливая актриса Роза Хайруллина. Этот уникальный проект поднимает важные вопросы о жизни и отношениях, и заставляет задуматься о том, что происходит в нашем обществе.

Сюжет и основные темы

Спектакль обращается к сложным вопросам: Почему люди покидают свои дома? Какие чувства они испытывают? Почему не хватает тепла и уюта в семье? Зрители станут свидетелями взаимодействия персонажей, которые обсуждают повседневные проблемы в диалогах, полных иронии и глубокой философии.

Рекомендуем к просмотру

  • Роза Хайруллина известна своими яркими ролями в театре и кино, благодаря которым завоевала любовь зрителей.
  • В спектакле используются уникальные сценические решения и оригинальный музыкальный сопровождение, что делает его особенно привлекательным для молодежной аудитории.

Не упустите возможность

Этот спектакль — отличный шанс не только насладиться мастерством актеров, но и поразмышлять о важных аспектах человеческих отношений. Не пропустите возможность стать частью театрального события в Театре на Трубной!

Режиссер
Иван Титов
Иван Титов
В ролях
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Евгений Козлов
Мария Раевская
Николай Голубев
Александр Львов

Купить билет на спектакль Школа

Помощь с билетами
Март
Апрель
1 марта воскресенье
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 2000 ₽
2 марта понедельник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽
11 марта среда
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽
15 апреля среда
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽
21 апреля вторник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Преступление и наказание
16+
Драма
Преступление и наказание
7 марта в 19:00 Театр Гоголя
от 800 ₽
8 любящих женщин
16+
Комедия
8 любящих женщин
25 марта в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 800 ₽
Хорошее настроение обеспечено
16+
Творческий вечер Моноспектакль
Хорошее настроение обеспечено
13 апреля в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше