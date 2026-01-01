Спектакль В джазе только девушки

Мюзикл «В джазе только девушки» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает на увлекательный мюзикл, основанный на легендарном фильме «В джазе только девушки». Приготовьтесь к захватывающему приключению двух музыкантов, которые попали в сложную ситуацию, прячась от гангстеров под маской женщин в женском джазовом оркестре.

Завораживающая история и комические ситуации

В этом ярком мюзикле два главных героя, чтобы спасти свои жизни, вынуждены надеть элегантные платья и вести себя как обычные девушки из джаз-бэнда. Однако, когда в их жизни появляется любовь, план может оказаться под угрозой. Разрушит ли она все действия или наоборот — спасет? На зрителей ждет насыщенное шоу, полное бессмертных мелодий американского джаза и комичных поворотов сюжета.

Звёздный состав и великолепная музыка

Спектакль исполнен талантливыми артистами, включая Анастасию Стоцкую, Александра Казьмина, Дмитрия Волкова и других. Они радуют публику не только великолепными вокальными данными, но и комедийными персонажами, которые создают атмосферу праздника. Также в спектакле участвует балет, который вносит немало юмора в происходящее на сцене.

Музыкальные хиты и успех оригинала

Зрителей ожидают знаменитые шлягеры, такие как «I Wanna Be Loved by You», «Hit the Road Jack», «Chattanooga Choo Choo» и «Let My People Go». Фильм «В джазе только девушки» с участием секс-символа 50-х Мэрилин Монро удостоился премии «Оскар» и стал обладателем трех «Золотых глобусов». Американский институт киноискусства признал его лучшей комедией всех времён.

Режиссура и атмосферный юмор

Режиссер-постановщик Наталья Громушкина обещает зрителям массу веселых моментов. Приготовьтесь к смеху и хорошему настроению на этом удивительном шоу!