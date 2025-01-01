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Музей школы и детства. Усово
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Музей школы и детства. Усово

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Музей школы и детства: путешествие в историю образования

Музей школы и детства расположен в усадебном флигеле единственного в Подмосковье Императорского имения «Ильинское-Усово». Это место не только хранит память о прошедших временах, но и рассказывает о значимых событиях в истории образования России.

История Имения «Ильинское»

В 1864 году Император Александр II приобрел имение «Ильинское» для своей супруги, Императрицы Марии Александровны. Спустя три года он также подарил ей имение Усово. Императрица активно участвовала в развитии этого уголка, и в 1873 году при её попечении в селе Усово было открыто народное училище для крестьянских детей. Училище было полностью оборудовано, и для учеников было закуплено более 30 различных учебников, среди которых преобладали пособия по Закону Божиему.

Развитие образования в имении

В 1887 году, под управлением Великого Князя Сергее Александровича, все три начальные школы в имении были переименованы в церковно-приходские. После трагической гибели Великого Князя в 1905 году его заботы о школе продолжила его супруга, Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. В Усовской школе одновременно обучалось до 40 детей — как мальчиков, так и девочек.

Экспозиция музея

Экспозиция музея включает более 400 уникальных предметов, документов и фотографий, которые освещают историю начального и среднего образования в России в период правления Императоров Александра II, Александра III и Николая II. Важные реформы в образовании во второй половине XIX — начале XX веков совпали с укреплением российской государственности и развитием экономики.

Реформы в образовании

Император Александр II сделал значительный шаг к доступному образованию, открыв земские народные училища. Императрица Мария Александровна активно поддерживала развитие среднего женского образования. При Императоре Александре III число церковно-приходских школ возросло с 4 до 31 тысячи, а Николай II в рамках школьной реформы 1908 года ввёл всёобщее обязательное начальное образование для детей с 8 до 12 лет. Он подчеркивал важность сочетания образования с духовным воспитанием.

Уникальное наследие

Музейная экспозиция также отражает систему воспитания и образования в Императорских и Великокняжеских семьях, подчеркивая покровительство представителей Императорского Дома Романовых к образовательным учреждениям. Это место — не только память о прошлом, но и важный шаг на пути к пониманию современного образовательного процесса в России.

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Расписание

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Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
24 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
25 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
26 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
27 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
28 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
29 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
30 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
31 июля
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
1 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
2 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
3 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
4 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
5 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
6 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
7 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
8 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
9 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
10 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
11 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
12 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
13 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
14 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
15 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
16 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
17 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
18 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
19 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
20 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
21 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
22 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
23 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
24 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
25 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
26 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
27 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
28 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
29 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
30 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
31 августа
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
1 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
2 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
3 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
4 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
5 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
6 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
7 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
8 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
9 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
10 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
11 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
12 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
13 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
14 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
15 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
16 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
17 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
18 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
19 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
20 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
21 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
22 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
23 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
24 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
25 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
26 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
27 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
28 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
29 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
30 сентября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
1 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
2 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
3 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
4 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
5 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
6 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
7 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
8 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
9 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
10 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
11 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
12 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
13 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
14 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
15 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
16 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
17 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
18 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
19 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
20 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
21 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
22 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
23 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
24 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
25 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
26 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
27 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
28 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
29 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
30 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
31 октября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
1 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
2 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
3 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
4 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
5 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
6 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
7 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
8 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
9 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
10 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
11 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
12 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
13 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
14 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
15 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
16 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
17 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
18 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
19 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
20 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
21 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
22 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
23 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
24 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
25 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
26 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
27 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
28 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
29 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
30 ноября
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
1 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
2 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
3 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
4 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
5 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
6 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
7 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
8 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
9 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
10 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
11 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
12 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
13 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
14 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
15 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
16 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
17 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
18 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
19 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
20 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
21 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
22 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
23 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
24 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
25 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
26 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
27 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
28 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
29 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00
30 декабря
Музей школы и детства Москва, Одинцовский р-н, с. Усово, 2
12:00

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