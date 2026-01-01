Muse Tribute

Трибьют-концерт Muse в Glastonberry

Приглашаем вас на уникальное событие — трибьют-концерт культовой британской рок-группы Muse. Зрители смогут насладиться живым исполнением самых известных хитов этой группы, обладателя премий Grammy и множества платиновых альбомов.

Музыкальная магия

Музыка Muse — это смелый синтез рока и классики, а также пронзительный вокал и динамичные риффы, которые завораживают слушателей. Трибьют-группа Moose, единственное аутентичное представление Muse в России и СНГ, порадует вас потрясающей точностью исполнения и мощным вокалом. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей рок-музыки.

Элемент шоу

Концерт обещает не только яркое музыкальное сопровождение, но и впечатляющее визуальное шоу, создающее атмосферу стадионного размаха. Даже если вы не знакомы с творчеством Muse, это отличная возможность открыть для себя их уникальный стиль и энергетику.

Не упустите шанс стать частью незабываемого рок-шоу и почувствовать дыхание музыки, которая покоряет сердца миллионов!