Muse Tribute
Билеты от 1500₽
Muse Tribute

16+
О концерте

Трибьют-концерт Muse в Glastonberry

Приглашаем вас на уникальное событие — трибьют-концерт культовой британской рок-группы Muse. Зрители смогут насладиться живым исполнением самых известных хитов этой группы, обладателя премий Grammy и множества платиновых альбомов.

Музыкальная магия

Музыка Muse — это смелый синтез рока и классики, а также пронзительный вокал и динамичные риффы, которые завораживают слушателей. Трибьют-группа Moose, единственное аутентичное представление Muse в России и СНГ, порадует вас потрясающей точностью исполнения и мощным вокалом. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей рок-музыки.

Элемент шоу

Концерт обещает не только яркое музыкальное сопровождение, но и впечатляющее визуальное шоу, создающее атмосферу стадионного размаха. Даже если вы не знакомы с творчеством Muse, это отличная возможность открыть для себя их уникальный стиль и энергетику.

Не упустите шанс стать частью незабываемого рок-шоу и почувствовать дыхание музыки, которая покоряет сердца миллионов!

6 июня суббота
20:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1500 ₽

