Эмпати Джаз
Питерский ансамбль «ЭМПАТИ», возглавляемый талантливым певцом и мультиинструменталистом Дмитрием Васильевым и певицей Александрой Курковой, приглашает зрителей на незабываемый вечер джазовой музыки. В программе звучат лучшие произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин, Кол Портер, Дюк Эллингтон и Том Жобим.

В исполнении квинтета также будут представлены новые обработки известных песен советских композиторов, а также оригинальные композиции Дмитрия Васильева. Концерт предлагает зрителям насладиться разнообразием звучания и эмоциями, которые способен передать джаз.

Состав исполнителей

  • Александра Куркова — вокал
  • Дмитрий Васильев — вокал, контрабас
  • Виктор Архаров — бас-кларнет, саксофон
  • Вадим Анцыгин — фортепиано
  • Денис Каверзнев — ударные

Не упустите возможность насладиться атмосферой живой музыки и виртуозного исполнения. Спектакль станет отличной возможностью для любителей джаза и ценителей талантливых исполнителей погрузиться в мир музыкального искусства.

31 мая воскресенье
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

