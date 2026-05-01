Эмпати Джаз

Уникальный джазовый вечер от ансамбля «ЭМПАТИ»

Питерский ансамбль «ЭМПАТИ», возглавляемый талантливым певцом и мультиинструменталистом Дмитрием Васильевым и певицей Александрой Курковой, приглашает зрителей на незабываемый вечер джазовой музыки. В программе звучат лучшие произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин, Кол Портер, Дюк Эллингтон и Том Жобим.

В исполнении квинтета также будут представлены новые обработки известных песен советских композиторов, а также оригинальные композиции Дмитрия Васильева. Концерт предлагает зрителям насладиться разнообразием звучания и эмоциями, которые способен передать джаз.

Состав исполнителей

Александра Куркова — вокал

— вокал Дмитрий Васильев — вокал, контрабас

— вокал, контрабас Виктор Архаров — бас-кларнет, саксофон

— бас-кларнет, саксофон Вадим Анцыгин — фортепиано

— фортепиано Денис Каверзнев — ударные

Не упустите возможность насладиться атмосферой живой музыки и виртуозного исполнения. Спектакль станет отличной возможностью для любителей джаза и ценителей талантливых исполнителей погрузиться в мир музыкального искусства.