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Мурмурация
Киноафиша Мурмурация

Спектакль Мурмурация

Постановка
Семьянюки 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мурмурация — волшебство полета и эмоций

Приглашаем вас на спектакль, который невозможно описать словами — потому что артисты театра Семьянюки расскажут эту историю без единой реплики. "Мурмурация" — это не просто постановка, а настоящее явление, вдохновленное природной магией.

О чем спектакль?

В основе представления — драматическая клоунада, рассказывающая о любви, стремлении к полету и силе веры. Артисты создают удивительную симфонию чувств, смешивая смех и трогательные моменты, чтобы показать: каждый из нас способен взлететь.

Название спектакля отсылает к природному явлению, где тысячи птиц, танцуя в небе, создают неописуемую красоту. Это стало метафорой для постановки, которая наполняет зрителей вдохновением и легкостью.

Почему стоит прийти?

  • Уникальный жанр: драматическая клоунада, сочетающая юмор и лиризм, поражает своей глубиной.
  • Эмоции без слов: артисты говорят языком движения, мимики и сердца, создавая впечатление, понятное каждому.
  • Вдохновение: спектакль напоминает, что полет — это не только про крылья, но и про мечты.

Кто не придет — тот не взлетит!
Не упустите шанс увидеть эту окрылительную историю и стать частью зрительской стаи, которая отправится в захватывающее путешествие вместе с театром Семьянюки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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