Гуси-лебеди
Гуси-лебеди

Гуси-лебеди

О концерте/спектакле

Детский концерт классики в Екатеринбурге

Юные зрители отправятся в захватывающее путешествие в мир русской сказки под аккомпанемент квартета народных инструментов. На сцене развернется история о смелой девочке Маше, которая отправляется на поиски своего младшего брата Ванечки.

По дороге ей предстоит встретиться с доброй речкой, говорящей печкой и щедрой яблонькой. Вместе с героями сказки дети будут слушать музыку, играть на ударных инструментах и отвечать на вопросы. Они усвоят важные уроки: как важно слушать старших, помогать друг другу и быть решительными в трудных ситуациях. А главное — что делать добро всегда приятно и полезно!

Исполнители

Концерт будет сопровождаться великолепной музыкой, исполненной лауреатами международных конкурсов:

  • Квартет «13 струн»
  • Светлана Ганюшкина (домра-альт) – художественный руководитель
  • Эльвира Харисова (домра-прима)
  • Артур Гатиятуллин (балалайка)
  • Владислав Василов (балалайка-бас)

Билеты на концерт приобретаются на каждого входящего. Не упустите возможность погрузиться в мир музыкальной сказки!

В других городах
Март
Апрель
Май
14 марта суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
21 марта суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
4 апреля суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
18 апреля суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
16 мая суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

