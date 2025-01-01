Гуси-лебеди

Детский концерт классики в Екатеринбурге

Юные зрители отправятся в захватывающее путешествие в мир русской сказки под аккомпанемент квартета народных инструментов. На сцене развернется история о смелой девочке Маше, которая отправляется на поиски своего младшего брата Ванечки.

По дороге ей предстоит встретиться с доброй речкой, говорящей печкой и щедрой яблонькой. Вместе с героями сказки дети будут слушать музыку, играть на ударных инструментах и отвечать на вопросы. Они усвоят важные уроки: как важно слушать старших, помогать друг другу и быть решительными в трудных ситуациях. А главное — что делать добро всегда приятно и полезно!

Исполнители

Концерт будет сопровождаться великолепной музыкой, исполненной лауреатами международных конкурсов:

Квартет «13 струн»

Светлана Ганюшкина (домра-альт) – художественный руководитель

Эльвира Харисова (домра-прима)

Артур Гатиятуллин (балалайка)

Владислав Василов (балалайка-бас)

Билеты на концерт приобретаются на каждого входящего. Не упустите возможность погрузиться в мир музыкальной сказки!