Стендап 8
Киноафиша Стендап 8

Стендап 8

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап 8: Комедийный вечер с лучшими шутками

«Ой, простите, известный репер в глаз попал» — так начинается шоу Стендап 8, в котором восемь комиков представят свои лучшие номера. Это заключительное событие года, наполненное смехом и положительными эмоциями!

Зрители смогут насладиться живым исполнением в новом стендап-баре, расположенном в центре города. Это отличная возможность провести вечер в уютной и камерной обстановке, погрузившись в мир остроумных шуток и забавных историй.

Подробности мероприятия

Сбор гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы найти комфортные места. Не упустите шанс зарядиться позитивом и настроение на весь год вперед!

Январь
3 января суббота
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
4 января воскресенье
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
5 января понедельник
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
6 января вторник
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
7 января среда
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
8 января четверг
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
9 января пятница
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽
10 января суббота
18:00
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
от 800 ₽

Гуси-лебеди
Классическая музыка
Гуси-лебеди
4 апреля в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 января в 18:30 Руки вверх!
от 1990 ₽
Классика рок-музыки
6+
Рок
Классика рок-музыки
19 марта в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 700 ₽
