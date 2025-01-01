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Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет
Билеты от 1800₽
Киноафиша Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет

Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

По мотивам «Атаки Титанов»

Для поклонников культового аниме — уникальное событие! Камерный оркестр и хор вживую исполнят опенинги, эндинги и лучшие саундтреки из легендарного «Shingeki no Kyojin».

Погружение в мир Титанов

Выступление сопровождается видеоинсталляциями, которые переносят зрителей в атмосферу шедевра. Программа включает такие композиции, как:

  • Guren No Yumia
  • Shinzou wo Sasageyo!
  • Rumbling
  • Barricades
  • Akuma no Ko и другие.

Особенный гость

На сцене — официальный голос Эрена Йегера в России Влад Токарев. В финале концерта зрителей ждёт автограф-сессия, фото с актёром и коллективом Nella Musica.

Ощутите мощь, драму и героизм «Атаки Титанов» на сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 1800 ₽
19 октября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
19:00 от 1800 ₽
16 ноября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет

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