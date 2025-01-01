Мультимедийный концерт. К тебе через 2000 лет

По мотивам «Атаки Титанов»

Для поклонников культового аниме — уникальное событие! Камерный оркестр и хор вживую исполнят опенинги, эндинги и лучшие саундтреки из легендарного «Shingeki no Kyojin».

Погружение в мир Титанов

Выступление сопровождается видеоинсталляциями, которые переносят зрителей в атмосферу шедевра. Программа включает такие композиции, как:

Guren No Yumia

Shinzou wo Sasageyo!

Rumbling

Barricades

Akuma no Ko и другие.

Особенный гость

На сцене — официальный голос Эрена Йегера в России Влад Токарев. В финале концерта зрителей ждёт автограф-сессия, фото с актёром и коллективом Nella Musica.

Ощутите мощь, драму и героизм «Атаки Титанов» на сцене!