Шедевры русского романса: Концерт в двух отделениях

Приглашаем вас на цикл вокальных концертов «Шедевры русского романса», который посвящен уникальному явлению в мире музыки — русскому романсу. Этот жанр, зародившийся в XVIII веке, быстро завоевал популярность в аристократических салонах, дворянских усадьбах и литературных кружках. Он стал важным средством эмоционального общения и музыкальным выражением глубоких душевных переживаний.

История и значение русского романса

Русский романс впитал в себя все тонкости и грани человеческих чувств, которые находят отражение в пленительных и проникновенных мелодиях. Неудивительно, что уже третье столетие этот жанр не теряет своей актуальности. Вокальная миниатюра, звучащая всего несколько минут, порой способна рассказать целую историю, наполненную жизненными переживаниями.

Программа концерта

В концертах цикла солисты Новосибирской оперы под аккомпанемент рояля представят разнообразные грани русского романса: старинные и жестокие, городские и классические, современные и другие. Каждый концерт — это уникальная возможность погрузиться в мир эмоций, которые пронзают сердце и душу.

Не упустите шанс насладиться этим великолепным музыкальным событием! Встречайте русский романс в лучших традициях, которые продолжают жить и вдохновлять.