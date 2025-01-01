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Шедевры русского романса
Киноафиша Шедевры русского романса

Шедевры русского романса

Постановка
НОВАТ 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шедевры русского романса: Концерт в двух отделениях

Приглашаем вас на цикл вокальных концертов «Шедевры русского романса», который посвящен уникальному явлению в мире музыки — русскому романсу. Этот жанр, зародившийся в XVIII веке, быстро завоевал популярность в аристократических салонах, дворянских усадьбах и литературных кружках. Он стал важным средством эмоционального общения и музыкальным выражением глубоких душевных переживаний.

История и значение русского романса

Русский романс впитал в себя все тонкости и грани человеческих чувств, которые находят отражение в пленительных и проникновенных мелодиях. Неудивительно, что уже третье столетие этот жанр не теряет своей актуальности. Вокальная миниатюра, звучащая всего несколько минут, порой способна рассказать целую историю, наполненную жизненными переживаниями.

Программа концерта

В концертах цикла солисты Новосибирской оперы под аккомпанемент рояля представят разнообразные грани русского романса: старинные и жестокие, городские и классические, современные и другие. Каждый концерт — это уникальная возможность погрузиться в мир эмоций, которые пронзают сердце и душу.

Не упустите шанс насладиться этим великолепным музыкальным событием! Встречайте русский романс в лучших традициях, которые продолжают жить и вдохновлять.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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