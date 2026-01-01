Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром
Киноафиша Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

0+
Возраст 0+

О концерте

Трибьют-шоу «Desert Rose Symphony» в ДКЖ «Новосибирск»

Группа All 4 One совместно с оркестром Palladium представят уникальное трибьют-шоу «Desert Rose Symphony». Зрителей ожидает перенесение легендарных хитов Стинга в новое симфоническое звучание.

Музыка, ставшая символом эпохи

В программе прозвучат популярные композиции, такие как «Every Breath You Take», «Shape of My Heart», «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Fragile», «Roxanne», «Desert Rose» и «All for Love». Эти песни отражают богатство стилей и глубину творчества Стинга, от бунтарской энергии его группы The Police до тонкой лирики сольных работ.

Шоу, объединившее талант

Desert Rose Symphony — это не просто музыкальное событие, а встреча с философией и красотой музыки, подаренной Стингом. Вдохновленные его наследием, All 4 One и Palladium создают атмосферу, которая привлечёт как поклонников Стинга, так и любителей симфонических аранжировок.

Что такое трибьют-шоу?

Трибьют-шоу — это формат мероприятия, на котором песни известных исполнителей исполняются другими музыкантами. При этом оригинальные исполнители на шоу не присутствуют. Это даёт возможность зрителям заново открыть для себя полюбившиеся треки в новом исполнении.

Купить билет на концерт Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

Октябрь
22 октября четверг
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1300 ₽

Фотографии

Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром Desert Rose Symphony. Хиты Стинга с симфоническим оркестром

