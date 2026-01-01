The Great Pretenders с программой Rockabilly Boogie

Магия рокабилли: The Great Pretenders на сцене Ритм-блюз

Приготовьтесь к вечеру зажигательной музыки! The Great Pretenders — одна из старейших московских рокабилли-групп, готовит для зрителей незабываемое шоу. С момента своего первого выступления в 1996 году, коллектив зарекомендовал себя как один из лучших исполнителей в своём жанре в России.

Группа имеет богатый опыт выступлений на различных мероприятиях. Они радовали публику не только на российских площадках, но и делили сцену с известными исполнителями из Европы, такими как Wildfire Willie and The Ramblers, Jack Baymoore and The Bandits, The Jets и многими другими. С каждым концертом The Great Pretenders уверенно подтверждают свою репутацию мастеров рокабилли.

