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Burlesque. Вечер в стиле варьете
Билеты от 2500₽
Киноафиша Burlesque. Вечер в стиле варьете

Burlesque. Вечер в стиле варьете

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Вечер в стиле «Бурлеск» с Дианой Сур

Московская джазовая и соул-певица Диана Сур приглашает вас на премьеру программы, вдохновлённой культовым фильмом «Бурлеск». В этот вечер вас ждёт уникальный музыкальный опыт, где мощный вокал будет сочетаться с классическими джазовыми и поп-хитами, а магия сцены и блеск софитов создадут незабываемую атмосферу.

Программа вечера

На сцене объединятся яркие сольные и ансамблевые номера. Воспитанники Дианы Сур, чья карьера на сцене длится уже более трёх лет, продемонстрируют зрелый и глубокий звук, а также уверенное владение голосом. Рядом с ними появятся дебютанты, которые добавят свежести и искренности в программу.

Каждый номер — история

Вечер станет настоящим калейдоскопом эмоций. Перфомансы будут варьироваться от дерзкого рок-н-ролла и интимной баллады до комедийного кабаре и гимна силе духа. Приходите блистать!

Dress-code

Не забудьте про dress-code: блёстки, бахрома, чёрное бельё поверх сетки, боа из перьев и роскошные халаты. Дамы, извлеките свои атласные перчатки, а кавалеры пусть не забудут фраки и бабочки. Приходите так, будто вы герои фильма «Бурлеск», и пусть этот вечер станет вашим выходом на красную дорожку варьете.

Станьте не просто зрителями – станьте частью шоу. Бурлеск - там, где вы!

Купить билет на концерт Burlesque. Вечер в стиле варьете

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