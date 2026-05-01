Морская вечеринка

Вечеринка в Севкабель Порту

Морская снова захватывает весь Севкабель Порт на одну ночь! Лучшие музыкальные объединения города готовятся бить рекорды по количеству пройденных шагов, объятий и поцелуев. На 9 сценах развернется незабываемое шоу.

Сцены и исполнители

1. Сцена Рутс Юнайтед (Roots United): электроника от лейбла с 17-летней историей и основателей самого шумного клуба города — К-30.

2. Сцена Контркульт (Kontrkult): техно, шранц и тяжелый грув от андеграунд объединения, авторов вечеринок в заброшенном аэропорту и старинном бункере.

3. Сцена Антон тут рядом х Гаражная распродажа: коллаборация фонда с ночной версией Гаражной распродажи, оркестр «Антон тут рядом», секретные гости и винтажные проекты.

4. Сцена Odyssey: возвращение с зимних странствий с этническими мотивами, глубоким хаусом и мелодичным органиком. Живые инструменты встретятся с электроникой.

5. Сцена Таймофнайт: тяжелый бас и неизменный драм-н-бейс. В этом году главная драм-н-бейс команда города празднует 15-летие!

6. Сцена Диско Киска: молодой проект, предлагающий любимые диско и поп-романтику.

7. Сцена Ossu: азиатский колорит и квартирник с неожиданными миксами, расположенный на террасе легендарной лапшичной.

8. Сцена Ритмы: расширение серии летних вечеринок «Финский залив хаус пати» до большого формата с резидентами и друзьями клуба.

9. Сцена Мачты: танцевальная программа от резидентов Порта. Четыре жанра с нарастающей амплитудой от грува и хип-хопа до электро и техно.

Время работы

С 23:00 и до самого утра вся территория Севкабель Порта будет открыта только для гостей Морской. Кафе, бары и рестораны на территории будут работать для гостей вечеринки.

Организатор

Организатор — Севкабель Порт.