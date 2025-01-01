Меню
Морозушко-Морозко
Билеты от 1000₽
Киноафиша Морозушко-Морозко

Спектакль Морозушко-Морозко

Постановка
Театр марионеток
Режиссер Ирина Крячун
Продолжительность 1 час
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль в Театре марионеток

Музыкальная сказка «Морозушко-Морозко» приглашает маленьких зрителей и их родителей в удивительный мир волшебства и добра. Спектакль основан на известной народной сказке, где добро, трудолюбие и смирение вознаграждаются, а жадность и злость получают заслуженное наказание.

Постановка, созданная с участием замечательных марионеток, рассказывает эту историю в образной и увлекательной форме. Музыкальное сопровождение усиливает эмоциональное восприятие и добавляет спектаклю праздничное настроение.

Спектакль подойдёт для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также будет интересен взрослым благодаря тонкому юмору, художественной изысканности и красоте постановки.

Не пропустите этот удивительный шанс подарить себе и своим близким немного волшебства и погрузиться в атмосферу настоящей зимней сказки! ❄️

Купить билет на спектакль Морозушко-Морозко

Помощь с билетами
Декабрь
22 декабря понедельник
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
24 декабря среда
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
26 декабря пятница
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽
15:00
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
от 1000 ₽

Фотографии

Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко Морозушко-Морозко

