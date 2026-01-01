Гамлет неприкаянный: рок-спектакль Александра Бабенко

Театр пластики и драмы Александра Бабенко представляет рок-спектакль «Гамлет неприкаянный», созданный по мотивам пьесы Уильяма Шекспира в переводе Николая Полевого. В постановке звучат песни и музыка легендарной рок-группы «Чёрный кофе» в живом исполнении группы «Рок-Театр».

Новый взгляд на классику

Рок-спектакль «Гамлет неприкаянный» является результатом смелого эксперимента Театра пластики и драмы. К предыдущим проектам Александра Бабенко можно отнести рок-спектакль «Паганини» и рок-перформанс «Наш Высоцкий – без лишних слов...».

Спектакль привлекает внимание искушенной театральной публики благодаря неожиданному режиссёрскому решению и уникальному взгляду на произведение Шекспира. Его также оценят молодые зрители, так как он переносит высокую культуру в доступную современную форму с качественной рок-музыкой и глубокими текстами.

Музыка и история

Спектакль основан на переводе Николая Полевого, который считается одной из ключевых фигур русской литературы XIX века. Перевод, датированный 1837 годом, имеет не только культурное, но и историческое значение. История о датском принце будет рассказана в традициях русского музыкально-драматического театра, в доступной и понятной молодежной форме.

Несмотря на европейскую природу сюжета, спектакль будет исполнен в русских традициях, что важно для воспитания молодого зрителя в патриотическом духе.

Создатели и исполнители

Режиссёр и хореограф спектакля – Александр Бабенко, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Помощником режиссёра выступает Светлана Бабенко, художник-постановщик – Карина Бадалян, а компьютерную графику создает Адам Талин.

В спектакле участвуют:

Алёна Азарова – актриса театра и кино

Александр Рычков – актёр театра и кино

Андрей Игнатенко – актёр театра и кино

Алексей Харитонов – актёр и танцовщик

Даниэль Руэда-Маэстро – актёр

Александр Тихонов – актёр

Группа «Рок-Театр» состоит из: