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Гамлет неприкаянный
Билеты от 800₽
Киноафиша Гамлет неприкаянный

Спектакль Гамлет неприкаянный

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Гамлет неприкаянный: рок-спектакль Александра Бабенко

Театр пластики и драмы Александра Бабенко представляет рок-спектакль «Гамлет неприкаянный», созданный по мотивам пьесы Уильяма Шекспира в переводе Николая Полевого. В постановке звучат песни и музыка легендарной рок-группы «Чёрный кофе» в живом исполнении группы «Рок-Театр».

Новый взгляд на классику

Рок-спектакль «Гамлет неприкаянный» является результатом смелого эксперимента Театра пластики и драмы. К предыдущим проектам Александра Бабенко можно отнести рок-спектакль «Паганини» и рок-перформанс «Наш Высоцкий – без лишних слов...».

Спектакль привлекает внимание искушенной театральной публики благодаря неожиданному режиссёрскому решению и уникальному взгляду на произведение Шекспира. Его также оценят молодые зрители, так как он переносит высокую культуру в доступную современную форму с качественной рок-музыкой и глубокими текстами.

Музыка и история

Спектакль основан на переводе Николая Полевого, который считается одной из ключевых фигур русской литературы XIX века. Перевод, датированный 1837 годом, имеет не только культурное, но и историческое значение. История о датском принце будет рассказана в традициях русского музыкально-драматического театра, в доступной и понятной молодежной форме.

Несмотря на европейскую природу сюжета, спектакль будет исполнен в русских традициях, что важно для воспитания молодого зрителя в патриотическом духе.

Создатели и исполнители

Режиссёр и хореограф спектакля – Александр Бабенко, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Помощником режиссёра выступает Светлана Бабенко, художник-постановщик – Карина Бадалян, а компьютерную графику создает Адам Талин.

В спектакле участвуют:

  • Алёна Азарова – актриса театра и кино
  • Александр Рычков – актёр театра и кино
  • Андрей Игнатенко – актёр театра и кино
  • Алексей Харитонов – актёр и танцовщик
  • Даниэль Руэда-Маэстро – актёр
  • Александр Тихонов – актёр

Группа «Рок-Театр» состоит из:

  • Алексей Есьман – гитара, вокал
  • Антон Родников – соло гитара
  • Анатолий Романенко – соло гитара
  • Максим Волчков – бас гитара
  • Зоя Петрова – клавишные, вокал
  • Дмитрий Аман – ударные, вокал
  • Михаил Чеканов – ударные, вокал

Купить билет на спектакль Гамлет неприкаянный

Помощь с билетами
Декабрь
8 декабря вторник
19:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 800 ₽

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