Мороз
Киноафиша Мороз

Спектакль Мороз

Постановка
Невидимый театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Премьера спектакля «Мороз» в Невидимом театре

Спектакль Семёна Серзина по пьесе Константина Стешика «Мороз» рассказывает о настоящей дружбе и детстве, которое далеко не всегда является идиллией. Действие развивается во дворе дома родителей, ставшем точкой отсчета для главных героев. Они стремятся понять, кто они и что оставили позади, когда покинули этот двор.

Темы, оставляющие след

В центре сюжета — пацанская дружба, которая оказывается крепче любых испытаний. Спектакль затрагивает важные вопросы о жизни и смерти, утверждая, что «смерти нет, есть только ветер». Это роуд-муви без маршрута, где герои стремятся доказать себе и окружающим, что существуют вещи, намного более значимые, чем физическое присутствие на этой земле — такие как дружба.

Команда и исполнители

Режиссура и художественное оформление спектакля — работа Семёна Серзина. В роли видеохудожника выступает Саша Магелатова, а за свет в спектакле отвечает Настя Бражник. Главные роли исполняют талантливые актеры Олег Рязанцев и Миша Касапов.

Не пропустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает вечные темы дружбы и детства, оставляющего неизгладимый след в жизни.

Режиссер
Семен Серзин
Семен Серзин
В ролях
Олег Рязанцев
Михаил Касапов

Купить билет на спектакль Мороз

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 3500 ₽
4 января воскресенье
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 4000 ₽

