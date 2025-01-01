Спектакль Мороз

Премьера спектакля «Мороз» в Невидимом театре

Спектакль Семёна Серзина по пьесе Константина Стешика «Мороз» рассказывает о настоящей дружбе и детстве, которое далеко не всегда является идиллией. Действие развивается во дворе дома родителей, ставшем точкой отсчета для главных героев. Они стремятся понять, кто они и что оставили позади, когда покинули этот двор.

Темы, оставляющие след

В центре сюжета — пацанская дружба, которая оказывается крепче любых испытаний. Спектакль затрагивает важные вопросы о жизни и смерти, утверждая, что «смерти нет, есть только ветер». Это роуд-муви без маршрута, где герои стремятся доказать себе и окружающим, что существуют вещи, намного более значимые, чем физическое присутствие на этой земле — такие как дружба.

Команда и исполнители

Режиссура и художественное оформление спектакля — работа Семёна Серзина. В роли видеохудожника выступает Саша Магелатова, а за свет в спектакле отвечает Настя Бражник. Главные роли исполняют талантливые актеры Олег Рязанцев и Миша Касапов.

Не пропустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает вечные темы дружбы и детства, оставляющего неизгладимый след в жизни.