Митина любовь
Билеты от 2500₽
Киноафиша Митина любовь

Спектакль Митина любовь

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Митина любовь» в Театре Вахтангова

11 и 12 сентября на Новой сцене Театра им. Вахтангова состоится премьера спектакля «Митина любовь», основанного на повести Ивана Бунина. Режиссер Владислав Наставшев вновь обращается к этой актуальной истории о мучительной любви студента Мити и молодой актрисы Кати, которая мечтает о карьере на театральной сцене.

Сюжет

Митя и Катя любят друг друга и уверены, что у них впереди вся жизнь. Однако внутренние переживания Мити, его ревность и ненужные ожидания заставляют его уехать в усадьбу своей матери, где он пытается разобраться в своих чувствах. В деревне каждое мгновение напоминает ему о Кате — её «тайное присутствие» становится для него источником страсти и нежности.

Творческий подход Наставшева

Владислав Наставшев, помимо режиссуры, выступает в роли автора инсценировки, композитора и художника. В спектакле будут представлены яркие музыкальные фрагменты, добавляющие глубину и эмоциональную насыщенность истории. «Главный вопрос для меня: что происходит с Митей? Катя действительно существует или всё происходящее лишь в его внутреннем мире?» — говорит режиссер.

Актерский состав

Главные роли исполнят Андрей Мартынов в роли Мити и Аня Чиповская в роли Кати. Их поколенческая разница вносит интересные акценты в динамику отношения героев. Аня воплощает собой стихию и необратимость, с которой сталкивается человек в поисках любви.

Актуальность истории

История несчастной любви, написанная более ста лет назад, остаётся острой и полной человеческой чувствительности. «Любовь, страсть, влюбленность — это те понятия, которые актуальны всегда. Наша история — способ напомнить зрителю о самом важном в жизни», — подчеркивает Наставшев.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Митина любовь» — историю, которая тронет сердца зрителей!

Режиссер
Владислав Наставшев
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Андрей Мартынов
Андрей Мартынов

11 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:00 от 6500 ₽
12 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:00 от 6500 ₽
13 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2500 ₽

