Премьера спектакля «Митина любовь» в Театре Вахтангова

11 и 12 сентября на Новой сцене Театра им. Вахтангова состоится премьера спектакля «Митина любовь», основанного на повести Ивана Бунина. Режиссер Владислав Наставшев вновь обращается к этой актуальной истории о мучительной любви студента Мити и молодой актрисы Кати, которая мечтает о карьере на театральной сцене.

Сюжет

Митя и Катя любят друг друга и уверены, что у них впереди вся жизнь. Однако внутренние переживания Мити, его ревность и ненужные ожидания заставляют его уехать в усадьбу своей матери, где он пытается разобраться в своих чувствах. В деревне каждое мгновение напоминает ему о Кате — её «тайное присутствие» становится для него источником страсти и нежности.

Творческий подход Наставшева

Владислав Наставшев, помимо режиссуры, выступает в роли автора инсценировки, композитора и художника. В спектакле будут представлены яркие музыкальные фрагменты, добавляющие глубину и эмоциональную насыщенность истории. «Главный вопрос для меня: что происходит с Митей? Катя действительно существует или всё происходящее лишь в его внутреннем мире?» — говорит режиссер.

Актерский состав

Главные роли исполнят Андрей Мартынов в роли Мити и Аня Чиповская в роли Кати. Их поколенческая разница вносит интересные акценты в динамику отношения героев. Аня воплощает собой стихию и необратимость, с которой сталкивается человек в поисках любви.

Актуальность истории

История несчастной любви, написанная более ста лет назад, остаётся острой и полной человеческой чувствительности. «Любовь, страсть, влюбленность — это те понятия, которые актуальны всегда. Наша история — способ напомнить зрителю о самом важном в жизни», — подчеркивает Наставшев.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Митина любовь» — историю, которая тронет сердца зрителей!