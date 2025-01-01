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Таланты и поклонники
Киноафиша Таланты и поклонники

Спектакль Таланты и поклонники

Продолжительность 3 часа, 1 антракт

О концерте/спектакле

Ироничная пьеса Островского на сцене театра им. Миронова

Сложности выбора и борьбы с судьбой

«Таланты и поклонники» — поздняя, горькая и ироничная пьеса Александра Островского. В центре сюжета — выбор и борьба с неумолимой судьбой, привычная жизнь, которая уже не та. Автор исследует поединок чувства и разума, удел актрисы и изменчивость жизни в беспощадном молохе Театра.

Талант как мощная сила

Пьеса затрагивает тему таланта — категории, не поддающейся обыденности и нарушающей привычный порядок. Талант, как возвышающий, так и разрушающий, влияет на всех персонажей, заставляя их также проявлять свои способности в делах, фантазиях, интригах и поклонении.

Эмоциональная глубина

Это произведение, полное любви и милосердия, надежд и сострадания, боли и отчаяния, охватывает всего лишь несколько дней. В эти дни Женщина, оставив себя позади, становится Актрисой, надеясь обрести себя в будущем.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и многослойную пьесу!

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Олеся Казанцева
Аркадий Волгин
Ирина Полянская
Михаил Николаев
Евгений Шумейко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Таланты и поклонники Таланты и поклонники Таланты и поклонники

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