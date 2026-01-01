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MBrise
Киноафиша MBrise

MBrise

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт MBrise: музыкальный праздник для ценителей

MBrise — талантливый музыкант и автор хитов, которые покорили сердца слушателей. Его композиции, такие как «Крылья» и «Так интереснее», уже стали настоящими манифестами поп-музыки, собрав миллионы прослушиваний и просмотров в сети.

Теперь MBrise готовит для вас уникальный сольный концерт, который станет настоящим музыкальным подарком. В программе выступления — как проверенные временем хиты, так и свежие музыкальные новинки, которые, без сомнений, завоюют ваше внимание и сердце.

Особые моменты концерта

Посетители концерта смогут не только насладиться музыкой, но и стать частью захватывающей атмосферы общения. После выступления пройдет автограф-сессия, где у каждого зрителя будет возможность встретиться с любимым исполнителем, задать вопросы и получить автограф. Не забудьте взять с собой свои альбомы и фотографии!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и ощутить энергетику живого исполнения MBrise. Это будет вечер, который вы точно запомните!

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В других городах
Ноябрь
27 ноября пятница
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
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