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Стас Пьеха
Киноафиша Стас Пьеха

Стас Пьеха

Наследник знаменитой эстрадной династии 12+
Возраст 12+

О концерте

Магия голоса и искренность на сцене

Стас Пьеха — харизматичный и талантливый артист, чьи песни остаются в сердцах слушателей. Он не гонится за скандалами или эпатажным имиджем, а заслужил любовь публики своим искренним творчеством. Уже много лет он занимает особенное место на российской сцене, записал несколько альбомов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций.

Путь к успеху и настоящая искренность

Стас Пьеха делится с поклонниками своей искренностью и талантом, оставаясь верным себе и своей музыке. Он не любит шаблоны и клише, и предпочитает быть настоящим артистом сцены, а не театра. Именно за это он заслужил доверие зрителей, показывая свои настоящие эмоции и переживания.

Новый альбом и яркий концерт

На концерте Стаса Пьехи вас ждет не только музыка, которую вы полюбили, но и новые композиции. Яркий вечер, наполненный неповторимыми эмоциями, теплотой сердец и непринужденной атмосферой, позволит насладиться его прекрасным голосом и глубокими песнями.

Вечер с настоящим голосом

Приходите на концерт Стаса Пьехи, чтобы стать частью этого невероятного события, которое подарит вам незабываемые впечатления и настоящую музыкальную магию.

 

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 2000 ₽
9 ноября понедельник
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 2000 ₽
22 ноября воскресенье
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2000 ₽

Фотографии

Стас Пьеха

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11 октября в 20:00 Radius Concert Hall
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