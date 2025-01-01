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Маяковский. Любовь
Билеты от 5000₽
Киноафиша Маяковский. Любовь

Спектакль Маяковский. Любовь

12+
Возраст 12+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-перфоманс о Маяковском и Брик на основной сцене театра Вахтангова

2 сентября 2025 зрители смогут погрузиться в мир отношений Владимира Маяковского и Лили Брик в рамках спектакля-перфоманса. Это уникальное произведение искусства, которое сочетает в себе театральные элементы, яркие визуальные инсталляции и музыкальное сопровождение.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о сложных и многогранных отношениях двух выдающихся личностей, переплетенных в истории искусства и литературы. Он состоит из отдельных тезисов и значимых событий того времени, что позволяет зрителям глубже понять контекст их взаимодействия.

Визуальные и музыкальные элементы

Одной из ключевых особенностей перфоманса станет видеоинсталляция, созданная талантливым художником Ильей Стариловым. Его работы известны своей выразительностью и оригинальностью, что придаст спектаклю особую атмосферу.

Кроме того, зрителей ждет музыка, написанная композитором Петром Дрангой. «Увертюра К», специально созданная к открытию Хлебозавода им. Зотова, станет неотъемлемой частью спектакля, подчеркивая его эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность стать частью этого культурного явления!

В ролях
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Марина Александрова
Марина Александрова
Исполнители
Петр Дранга

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 5000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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