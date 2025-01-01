Спектакль Маяковский. Любовь

Спектакль-перфоманс о Маяковском и Брик на основной сцене театра Вахтангова

2 сентября 2025 зрители смогут погрузиться в мир отношений Владимира Маяковского и Лили Брик в рамках спектакля-перфоманса. Это уникальное произведение искусства, которое сочетает в себе театральные элементы, яркие визуальные инсталляции и музыкальное сопровождение.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о сложных и многогранных отношениях двух выдающихся личностей, переплетенных в истории искусства и литературы. Он состоит из отдельных тезисов и значимых событий того времени, что позволяет зрителям глубже понять контекст их взаимодействия.

Визуальные и музыкальные элементы

Одной из ключевых особенностей перфоманса станет видеоинсталляция, созданная талантливым художником Ильей Стариловым. Его работы известны своей выразительностью и оригинальностью, что придаст спектаклю особую атмосферу.

Кроме того, зрителей ждет музыка, написанная композитором Петром Дрангой. «Увертюра К», специально созданная к открытию Хлебозавода им. Зотова, станет неотъемлемой частью спектакля, подчеркивая его эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность стать частью этого культурного явления!