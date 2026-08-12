Экспозиция о балерине Матильде Кшесинской в Музее политической истории России

Одна из самых популярных экспозиций Музея политической истории России посвящена легендарной Матильде Кшесинской — звезде, чей свет не меркнет до сих пор. Ее жизнь — это интересный роман, в котором переплетаются триумф на сцене, высший свет, большая политика и личная драма.

Матильда Кшесинская стала первой русской примой-балериной, покорившей Императорскую сцену. Она была не просто артисткой, а центром притяжения и интриг своей эпохи, находясь среди вельмож, деятелей искусства и государственных деятелей. Как ей удавалось совмещать головокружительную карьеру, бурную светскую жизнь и в итоге создать крепкую семью? Ответы на эти вопросы раскрываются в подлинных свидетельствах её времени.

Что вы увидите на экспозиции

Редкие фотографии и документы, раскрывающие биографию балерины и развеивающие сложившиеся мифы.

Историю её знаменитого особняка — одного из символов петербургского модерна.

Личные вещи Кшесинской.

Режим работы

Экспозиция расположена по адресу: ул. Куйбышева, д. 2–4 (вход с Кронверкского проспекта). Вы можете посетить её в рабочие дни музея: вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье — с 10:00 до 18:00, среда — с 10:00 до 20:00. Выходной день — понедельник.

Вход на экспозицию осуществляется по единому билету.