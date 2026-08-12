Одна из самых популярных экспозиций Музея политической истории России посвящена легендарной Матильде Кшесинской — звезде, чей свет не меркнет до сих пор. Ее жизнь — это интересный роман, в котором переплетаются триумф на сцене, высший свет, большая политика и личная драма.
Матильда Кшесинская стала первой русской примой-балериной, покорившей Императорскую сцену. Она была не просто артисткой, а центром притяжения и интриг своей эпохи, находясь среди вельмож, деятелей искусства и государственных деятелей. Как ей удавалось совмещать головокружительную карьеру, бурную светскую жизнь и в итоге создать крепкую семью? Ответы на эти вопросы раскрываются в подлинных свидетельствах её времени.
Экспозиция расположена по адресу: ул. Куйбышева, д. 2–4 (вход с Кронверкского проспекта). Вы можете посетить её в рабочие дни музея: вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье — с 10:00 до 18:00, среда — с 10:00 до 20:00. Выходной день — понедельник.
Вход на экспозицию осуществляется по единому билету.