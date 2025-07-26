Меню
6+
Тур по Соборной мечети Петербурга

Приглашаем вас на уникальный экскурсионный тур по Соборной мечети Петербурга, где вы сможете познакомиться с ее богатой историей и архитектурными особенностями.

История и архитектура

Во время экскурсии вы узнаете о пятикратных, пятничных и праздничных намазах, а также о значении таких важных элементов, как михраб, минбар и минареты. Экскурсию проводит служитель мечети, который поделится с вами интересными фактами и традициями ислама.

Уникальное здание

Вы сможете проследить ключевые вехи в непростой истории этого здания, начиная с его основания в 1910 году и до наших дней. Особое внимание будет уделено фарфоровому куполу, который является единственным в своем роде в России.

Кому будет интересно

Тур будет особенно интересен тем, кто хочет расширить свои знания об исламской культуре и религии, а также ценителям архитектуры и истории.

Не упустите возможность прикоснуться к духовной и культурной наследию Петербурга!

Декабрь
Январь
Февраль
Июль
13 декабря суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1200 ₽
20 декабря суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1200 ₽
17 января суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1200 ₽
14 февраля суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1200 ₽
5 июля воскресенье
11:00
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1200 ₽

