Новая выставка Intervals Exhibition в Севкабель Порту

Севкабель Порт рад представить новое выставочное событие - Intervals Exhibition. Этот проект организован командой dreamlaser, известной как организатор международного фестиваля медиаискусства INTERVALS.

Первая выставка: «Траектории интервалов»

Первая выставка в рамках Intervals Exhibition называется «Траектории интервалов». Она продолжает главную тему фестиваля 2025 года и представит работы медиахудожников из разных стран, включая Россию, Тайвань, Великобританию, Мексику и Венгрию.

Индивидуальные маршруты восприятия

Зрители получат уникальную возможность выстраивать собственные маршруты перемещения между инсталляциями, создавая свою индивидуальную последовательность восприятия выставки. Это позволяет каждому посетителю стать соавтором своего опыта.

Аудиовизуальные перформансы

Выставка будет дополнена серией аудиовизуальных перформансов. В марте зрители смогут посетить выступление Digital Moss, в мае свои работы представит петербургский художник Svibovitch, а в июле на сцене выступит совместная коллектива ITSU x Ars Saori из Японии.

Событийная программа выставки будет активно дополняться новыми инициативами, что сделает ее интересной для всех любителей медиаискусства.