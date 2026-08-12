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Intervals Exhibition: Траектории интервалов
Киноафиша Intervals Exhibition: Траектории интервалов

Intervals Exhibition: Траектории интервалов

6+
Возраст 6+

О выставке

Новая выставка Intervals Exhibition в Севкабель Порту

Севкабель Порт рад представить новое выставочное событие - Intervals Exhibition. Этот проект организован командой dreamlaser, известной как организатор международного фестиваля медиаискусства INTERVALS.

Первая выставка: «Траектории интервалов»

Первая выставка в рамках Intervals Exhibition называется «Траектории интервалов». Она продолжает главную тему фестиваля 2025 года и представит работы медиахудожников из разных стран, включая Россию, Тайвань, Великобританию, Мексику и Венгрию.

Индивидуальные маршруты восприятия

Зрители получат уникальную возможность выстраивать собственные маршруты перемещения между инсталляциями, создавая свою индивидуальную последовательность восприятия выставки. Это позволяет каждому посетителю стать соавтором своего опыта.

Аудиовизуальные перформансы

Выставка будет дополнена серией аудиовизуальных перформансов. В марте зрители смогут посетить выступление Digital Moss, в мае свои работы представит петербургский художник Svibovitch, а в июле на сцене выступит совместная коллектива ITSU x Ars Saori из Японии.

Событийная программа выставки будет активно дополняться новыми инициативами, что сделает ее интересной для всех любителей медиаискусства.

Купить билет на выставка Intervals Exhibition: Траектории интервалов

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
13 августа четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
14 августа пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
15 августа суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
16 августа воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
17 августа понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
18 августа вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
19 августа среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
20 августа четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
21 августа пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
22 августа суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
24 августа понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
25 августа вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
26 августа среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
27 августа четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
28 августа пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
29 августа суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
30 августа воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
31 августа понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
1 сентября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
2 сентября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
3 сентября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
4 сентября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
5 сентября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
6 сентября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
7 сентября понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
8 сентября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
9 сентября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
10 сентября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
11 сентября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
12 сентября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
13 сентября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
14 сентября понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
15 сентября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
16 сентября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
17 сентября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
18 сентября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
19 сентября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
20 сентября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
21 сентября понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
22 сентября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
23 сентября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
24 сентября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
25 сентября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
26 сентября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
28 сентября понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
29 сентября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
30 сентября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
1 октября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
2 октября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
3 октября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
4 октября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
5 октября понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
6 октября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
7 октября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
8 октября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
9 октября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
10 октября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
11 октября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
12 октября понедельник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
13 октября вторник
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
14 октября среда
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
15 октября четверг
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
16 октября пятница
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
12:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 900 ₽
17 октября суббота
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽
18 октября воскресенье
09:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
11:00
Севкабель Порт Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40
от 1500 ₽

Фотографии

Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов Intervals Exhibition: Траектории интервалов

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