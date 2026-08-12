Севкабель Порт рад представить новое выставочное событие - Intervals Exhibition. Этот проект организован командой dreamlaser, известной как организатор международного фестиваля медиаискусства INTERVALS.
Первая выставка в рамках Intervals Exhibition называется «Траектории интервалов». Она продолжает главную тему фестиваля 2025 года и представит работы медиахудожников из разных стран, включая Россию, Тайвань, Великобританию, Мексику и Венгрию.
Зрители получат уникальную возможность выстраивать собственные маршруты перемещения между инсталляциями, создавая свою индивидуальную последовательность восприятия выставки. Это позволяет каждому посетителю стать соавтором своего опыта.
Выставка будет дополнена серией аудиовизуальных перформансов. В марте зрители смогут посетить выступление Digital Moss, в мае свои работы представит петербургский художник Svibovitch, а в июле на сцене выступит совместная коллектива ITSU x Ars Saori из Японии.
Событийная программа выставки будет активно дополняться новыми инициативами, что сделает ее интересной для всех любителей медиаискусства.