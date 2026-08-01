Дачное Царицыно: История, сохранившаяся в уникальных предметах

Выставка «Дачное Царицыно», открытая в музее-заповеднике, больше десяти лет собирала историю дачной жизни под Москвой. Внимание организаторов было сосредоточено на поиске потомков известных дачников, а также сборе документальных свидетельств их быта: фотографий, дневников и предметов повседневного использования.

Экспонаты выставки

Экспозиция включает в себя 320 уникальных предметов, а также более 200 фотографий, многие из которых представлены широкой аудитории впервые. Среди значимых экспонатов — сам Третий Кавалерский корпус, построенный Василием Баженовым в 1776-1779 годах. Этот корпус в XIX веке был преобразован в дачу крупного предпринимателя Ивана Давидова.

Люди искусства на даче

В Царицыно жили и творили выдающиеся личности. Среди них композитор Пётр Чайковский, поэты Фёдор Тютчев и Алексей Плещеев, писатели Леонид Андреев и Иван Бунин. Множество музыкальных произведений было создано именно здесь, включая романсы Адама Венявского, которые он писал на даче, находясь в браке с дочерью профессора Муромцева.

Обновления в экспозиции

В июле 2020 года выставка пополнилась новыми предметами: мебели, предметами быта и литературой начала XX века. Включены и фотооткрытки с видами Царицына, которые придают выставке особую атмосферу того времени. Раздел, посвященный семье дачников Виллер, также значительно расширен благодаря передаче в фонды музея их личных вещей.

Кабинет ученого и редкие экспонаты

В одном из залов выставки находится «кабинет ученого» с роскошным письменным столом и редкими предметами искусства, такими как бронзовая скульптура «Купающаяся Венера» и акварель Альберта Бенуа с изображением Царицына. Эти предметы создают атмосферу времени и подчеркивают эстетическое значение дачной жизни.

История земского училища

Новая экспозиция также выглядит современно благодаря разделу, посвященному «Царицынскому земскому училищу». Уникальные учебники и принадлежности того времени помогут школьникам и их родителям лучше понять образовательную систему прошлого.

Выставка «Дачное Царицыно» — это не просто коллекция предметов, это окно в прошлое, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю.