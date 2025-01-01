Приключения пряничного героя. Мастер-класс в Музее пряника

Приглашаем самых маленьких зрителей на интерактивную экскурсию «Жизнь и приключения пряничной звезды» — самого популярного в мире пряника! Это уникальное событие обещает незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Увлекательное путешествие

На мероприятии юные участники помогут пряничному шалуну найти путь домой. Их ждут веселые загадки и задания, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Что скрывает Пряничный Человечек? Ответы будут найдены в процессе увлекательной игры!

История пряников

Во время экскурсии зрители смогут узнать историю пряников — от древних времен до наших дней. Это не только познавательно, но и интересно!

Творческий процесс

Одной из самых сладких программ станет выпечка пряника. Дети смогут самостоятельно создать одну пряничную фигурку, а также расписать ещё две в различных техниках. Это отличная возможность развить творческие способности и проявить фантазию.

Дегустация и фотозона

Не обойдется и без дегустации наших фирменных «разгонных» пряников. А для создания памятных моментов предусмотрена фотозона, где можно запечатлеть самые яркие моменты мероприятия.

Магазин сладостей

В завершение экскурсии все желающие смогут посетить магазин с большим выбором пряников и карамели. Это отличный способ порадовать себя и своих близких сладкими подарками!

Продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут.