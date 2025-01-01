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Приключение пряничного человечка
Билеты от 490₽
Киноафиша Приключение пряничного человечка

Приключение пряничного человечка

6+
Возраст 6+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Приключения пряничного героя. Мастер-класс в Музее пряника

Приглашаем самых маленьких зрителей на интерактивную экскурсию «Жизнь и приключения пряничной звезды» — самого популярного в мире пряника! Это уникальное событие обещает незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Увлекательное путешествие

На мероприятии юные участники помогут пряничному шалуну найти путь домой. Их ждут веселые загадки и задания, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Что скрывает Пряничный Человечек? Ответы будут найдены в процессе увлекательной игры!

История пряников

Во время экскурсии зрители смогут узнать историю пряников — от древних времен до наших дней. Это не только познавательно, но и интересно!

Творческий процесс

Одной из самых сладких программ станет выпечка пряника. Дети смогут самостоятельно создать одну пряничную фигурку, а также расписать ещё две в различных техниках. Это отличная возможность развить творческие способности и проявить фантазию.

Дегустация и фотозона

Не обойдется и без дегустации наших фирменных «разгонных» пряников. А для создания памятных моментов предусмотрена фотозона, где можно запечатлеть самые яркие моменты мероприятия.

Магазин сладостей

В завершение экскурсии все желающие смогут посетить магазин с большим выбором пряников и карамели. Это отличный способ порадовать себя и своих близких сладкими подарками!

Продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:00 от 490 ₽
27 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12:30 от 490 ₽
29 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
31 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
1 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
3 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
4 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
6 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
8 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
10 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
13 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
15 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
17 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
19 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
22 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
23 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
25 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
28 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:30 от 490 ₽
31 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
3 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:00 от 490 ₽
5 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
6 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
11 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽

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Планетарий
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0+
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Билеты
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