Приглашаем самых маленьких зрителей на интерактивную экскурсию «Жизнь и приключения пряничной звезды» — самого популярного в мире пряника! Это уникальное событие обещает незабываемые впечатления и яркие эмоции.
На мероприятии юные участники помогут пряничному шалуну найти путь домой. Их ждут веселые загадки и задания, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Что скрывает Пряничный Человечек? Ответы будут найдены в процессе увлекательной игры!
Во время экскурсии зрители смогут узнать историю пряников — от древних времен до наших дней. Это не только познавательно, но и интересно!
Одной из самых сладких программ станет выпечка пряника. Дети смогут самостоятельно создать одну пряничную фигурку, а также расписать ещё две в различных техниках. Это отличная возможность развить творческие способности и проявить фантазию.
Не обойдется и без дегустации наших фирменных «разгонных» пряников. А для создания памятных моментов предусмотрена фотозона, где можно запечатлеть самые яркие моменты мероприятия.
В завершение экскурсии все желающие смогут посетить магазин с большим выбором пряников и карамели. Это отличный способ порадовать себя и своих близких сладкими подарками!
Продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут.