Свечной мастер-класс в Культурно-художественном центре «Крылатское»

В Культурно-художественном центре «Крылатское» пройдет уникальный мастер-класс, на котором участники смогут освоить процесс создания свечи из натуральной вощины. Это отличный способ не только расслабиться, но и научиться чему-то новому!

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники поэтапно научатся важным техникам, таким как:

формирование фитиля;

сворачивание листов вощины;

подбор декора;

безопасная работа с материалом.

Во второй части занятия участники займутся изготовлением подсвечника из гипса. Они познакомятся с основами работы с гипсовыми смесями, изучат, как правильно заливать форму и декорировать готовое изделие.

Подарок для близких и новые навыки

Каждый участник заберет домой не только красивую свечу и подсвечник, но и ценные навыки, которые впоследствии помогут создавать уникальные вещи своими руками. Дизайн упаковки свечей также позволит преподнести их в качестве подарка родным и близким.

Не упустите возможность разнообразить свой досуг и развить творческие способности!