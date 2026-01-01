Мастер-класс «Свеча желаний»

Мастер-класс «Свеча желаний»

Возраст 12+
О выставке

Свечной мастер-класс в Культурно-художественном центре «Крылатское»

В Культурно-художественном центре «Крылатское» пройдет уникальный мастер-класс, на котором участники смогут освоить процесс создания свечи из натуральной вощины. Это отличный способ не только расслабиться, но и научиться чему-то новому!

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники поэтапно научатся важным техникам, таким как:

  • формирование фитиля;
  • сворачивание листов вощины;
  • подбор декора;
  • безопасная работа с материалом.

Во второй части занятия участники займутся изготовлением подсвечника из гипса. Они познакомятся с основами работы с гипсовыми смесями, изучат, как правильно заливать форму и декорировать готовое изделие.

Подарок для близких и новые навыки

Каждый участник заберет домой не только красивую свечу и подсвечник, но и ценные навыки, которые впоследствии помогут создавать уникальные вещи своими руками. Дизайн упаковки свечей также позволит преподнести их в качестве подарка родным и близким.

Не упустите возможность разнообразить свой досуг и развить творческие способности!

Июнь
25 июня четверг
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
27 июня суббота
15:30
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1600 ₽

