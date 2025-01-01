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О концерте/спектакле

Посещение постоянной экспозиции в Музее Павла и Сергея Третьяковых

Музей Павла и Сергея Третьяковых, расположенный в уютном особняке в центре Москвы на Первом Голутвинском переулке, является настоящей жемчужиной культурной жизни столицы. Здесь родилась знаменитая династия, оставившая заметный след в истории искусства и подарившая стране одну из самых влиятельных художественных коллекций.

Современное музейное пространство

После недавней реставрации здание музея превратилось в современное пространство, которое не только рассказывает о братьях Третьяковых, но и воссоздаёт атмосферу их эпохи. Каждый посетитель сможет погрузиться в мир искусства и бизнеса, который они создали.

Два этажа экспозиции

Экспозиция музея распределена по двум этажам:

  • Первый этаж: интерактивный. Здесь вы сможете познакомиться с семейной хроникой, увидеть документы, фотографии и материалы, которые раскрывают предпринимательскую деятельность Третьяковых.
  • Второй этаж: более личный. Он посвящён предметам быта, семейной переписке и истории формирования коллекций. Павел Третьяков сосредоточился на русском искусстве, в то время как Сергей увлекался европейской живописью — это разделение чётко отражается в характере экспозиции.

Интересные факты

Музей не только демонстрирует произведения искусства, но и является хранилищем уникальных историй, связанных с жизнью братьев Третьяковых. Например, в музее можно увидеть редкие письма, которые раскрывают их взгляды на искусство и жизнь в целом.

Посещение музея — это не только знакомство с искусством, но и возможность окунуться в атмосферу XIX века, понять, как формировалась русская художественная традиция. Не упустите шанс посетить это уникальное место!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
24 июля
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
25 июля
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
26 июля
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
27 июля
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
30 июля
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
1 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
2 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
3 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
6 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
7 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
8 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
9 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
10 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
13 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
14 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
15 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
16 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
20 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
21 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
22 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
23 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
24 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
27 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
29 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
30 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
31 августа
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
3 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
4 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
5 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
6 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
7 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
10 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
11 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
12 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
13 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
14 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
18 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
19 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
20 сентября
Музей Павла и Сергея Третьяковых Москва, 1-й Голутвинский пер., 16, стр. 1
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

В ближайшие дни

Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
19 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1700 ₽
Посещение постоянной экспозиции музея-квартиры М.М. Плисецкой
0+
Исторические выставки Классическое искусство
Посещение постоянной экспозиции музея-квартиры М.М. Плисецкой
23 июля в 11:00 Музей-квартира Майи Плисецкой
Билеты
Красная Москва. Женщина в большом городе
6+
Живопись Графика Инсталляция Классическое искусство Исторические выставки
Красная Москва. Женщина в большом городе
22 августа в 09:00 Центр «Зотов»
Билеты
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