Уникальная возможность: спецкурс по стрелковому оружию

Перейдя в специальный класс, вы сможете погрузиться в мир стрелкового оружия. Программа включает в себя практическое занятие по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, где вам подробно объяснят предназначение каждого элемента.

Как записаться на программу

На нашем сайте вы можете приобрести билет для группы из 10 человек – это минимальное количество участников для данной программы.

Дополнительные возможности

Если в вашей группе больше 10 участников, вы можете докупить дополнительные билеты в день мероприятия. Они будут доступны в кассе Бункера за 10 минут до начала программы.

Не упустите шанс узнать больше о стрелковом оружии и попробовать свои силы в разборке автомата. Ждем вас!