Мастер-класс для детей в Музее радио и телевидения «Дедушкин чердак»

Приглашаем юных исследователей на увлекательный мастер-класс в Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак». На мероприятии участники соберут электрическую схему, используя геркон, светодиод, батарейку и резистор. Дети смогут не только создать собственное светящееся творение, но и узнать о принципах электричества.

Что ожидает участников?

На мастер-классе дети разберутся в понятии короткого замыкания и познакомятся с основами закона Ома. Под руководством опытного наставника они увидят, как эти законы работают «на пальцах», что сделает обучение увлекательным и доступным.

Результат мастер-класса

Каждый участник унесет с собой не только новую открытку, но и знания о работе электрических схем, а также хорошее настроение. Это отличная возможность развить интерес к технике и науке через творчество!

