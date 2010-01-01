Инновационная мультисенсорная выставка

С 31 октября в ЦСИ М'АРС и Лаборатории Нового Культурного Опыта открывается уникальный арт-проект – мультисенсорная выставка «СОН В МУЗЕЕ». Эта выставка представляет собой результат впечатляющего эксперимента, где искусство становится исследованием в области сомнологии, психологии и нейрофизиологии.

Переживание и соавторство в искусстве

Создатели выставки предлагают зрителям стать соавторами художественного акта. Участники смогут увидеть и ощутить удивительный сон наяву, испытать границы воображения и соединиться с коллективным бессознательным. «СОН В МУЗЕЕ» впервые соединяет в едином сценарии переживания сюрреалистическую живопись, ольфакторные инструменты, саунд-дизайн, мультимедийные технологии, голографию и современные нанотехнологии.

Художественные решения и эмоциональные практики

Кураторы Валерия Яремчук и Евгения Али Рефаи объединили сложные художественные решения с новейшими исследованиями органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния и эмоционально-интероцептивного восприятия. Это делает выставку не просто зрелищем, а терапевтическим переживанием.

Центральное место в экспозиции занимают работы художницы Ole Idris. Ее сюрреалистические картины, наполненные символами и эмоциями, формируют визуальный язык выставки и задают ритм всех перформативных инсталляций. Именно через эти работы зрители могут ощутить себя соавторами, находя ответы на важные вопросы и погружаясь в собственные сновидения.

Научное основание и технологические инновации

Научным ядром проекта является Лаборатория сна, в которой представлены данные исследователей в области сомнологии. В рамках выставки также будет предложено новое технологичное решение – Кубик сна DEEP, разработанный Центром нейротехнологий сна и бодрствования («Сколково»). Это устройство поможет глубже понять процесс сна и бодрствования.

Образовательная программа и арт-опыт

Девиз выставки – «Чувствую – значит, существую» — определяет дух проекта, предлагая замедлить ритм и погрузиться в свою глубину в эпоху быстрого визуального переключения. Образовательная программа выставки познакомит гостей с принципами сомнологии и мягкой терапии, делая арт-опыт не только эмоциональным, но и познавательным.