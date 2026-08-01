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А было ли это с нами?
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Киноафиша А было ли это с нами?

А было ли это с нами?

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О выставке

«А было ли это с нами?» — новая выставка в галерее ART&BRUT

С 24 июля галерея ART&BRUT открывает уникальный проект «А было ли это с нами?», в котором три художника станут не только участниками, но и кураторами выставки. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представят свои авторские работы, созданные в разных визуальных языках и обрамляющие общее состояние лета.

Лето как состояние

Вместо традиционного представления обыденного времени года, художники обращаются к лету как к особому состоянию, наполненному воспоминаниями, созерцанием и природой. Каждый из авторов создаст пространство, отражающее его индивидуальное восприятие этого времени.

Работы и концепции авторов

Андрей Ковязин представит серию «10 секунд», исследующую, как воспоминания переплетаются, создавая сложные нити личного опыта через призму эмоций. Его作品 заставляет зрителя задуматься о том, как в памяти возникают пробелы, заполненные значимыми моментами.

Серия Таши Артзолотое «Зеленые элегии» рассказывает о мимолетной красоте лета. Ее живописные работы передают поэтические и интимные мгновения, когда радость возвращения лета соседствует с грустью от его быстротечности.

Иван Глазков в серии «Сувениры» погружает зрителя в мир детских воспоминаний, вдохновленных летними днями, проведенными в опустевшей деревне на берегу лесного озера. Его работы хранят в себе ностальгию и тепло воспоминаний о беззаботных моментах детства.

Итог

Выставка «А было ли это с нами?» — это возможность уникально взглянуть на летнее состояние через призму трех творческих индивидуальностей. Обязательно посетите галерею ART&BRUT, чтобы увидеть, как художники интерпретируют свое понимание лета и воспоминаний!

Купить билет на выставка А было ли это с нами?

Помощь с билетами
Август
16 августа воскресенье
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
17 августа понедельник
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
18 августа вторник
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
19 августа среда
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
20 августа четверг
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
21 августа пятница
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
22 августа суббота
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
23 августа воскресенье
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
24 августа понедельник
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
25 августа вторник
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
26 августа среда
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
27 августа четверг
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
28 августа пятница
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
29 августа суббота
09:00
Art Brut Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1

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