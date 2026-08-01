С 24 июля галерея ART&BRUT открывает уникальный проект «А было ли это с нами?», в котором три художника станут не только участниками, но и кураторами выставки. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представят свои авторские работы, созданные в разных визуальных языках и обрамляющие общее состояние лета.
Вместо традиционного представления обыденного времени года, художники обращаются к лету как к особому состоянию, наполненному воспоминаниями, созерцанием и природой. Каждый из авторов создаст пространство, отражающее его индивидуальное восприятие этого времени.
Андрей Ковязин представит серию «10 секунд», исследующую, как воспоминания переплетаются, создавая сложные нити личного опыта через призму эмоций. Его作品 заставляет зрителя задуматься о том, как в памяти возникают пробелы, заполненные значимыми моментами.
Серия Таши Артзолотое «Зеленые элегии» рассказывает о мимолетной красоте лета. Ее живописные работы передают поэтические и интимные мгновения, когда радость возвращения лета соседствует с грустью от его быстротечности.
Иван Глазков в серии «Сувениры» погружает зрителя в мир детских воспоминаний, вдохновленных летними днями, проведенными в опустевшей деревне на берегу лесного озера. Его работы хранят в себе ностальгию и тепло воспоминаний о беззаботных моментах детства.
Выставка «А было ли это с нами?» — это возможность уникально взглянуть на летнее состояние через призму трех творческих индивидуальностей. Обязательно посетите галерею ART&BRUT, чтобы увидеть, как художники интерпретируют свое понимание лета и воспоминаний!