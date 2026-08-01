Выставка «Черновик будущего» в Центре «Зотов»

С 26 июня по 23 августа 2026 года в Центре «Зотов» пройдет выставка, посвященная становлению художественного высказывания. Экспозиция объединит работы выпускников ведущих арт-институтов Москвы и ранние произведения художников, формирующих актуальное художественное поле. Выставка будет расположена на первом этаже центра и будет доступна для посетителей бесплатно по предварительной регистрации.

Состояние поиска и неоформленные идеи

Выставка «Черновик будущего» исследует философскую концепцию, согласно которой переживание будущего зачастую опережает язык, способный его описать. Эти ощущения нередко существуют в форме набросков, незавершенных мыслей или жестов, еще только ищущих свою форму. Этим состоянием поисков и неопределенности пронизаны все представленные работы.

Нелинейный маршрут восприятия

Экспозиция предлагает нелинейный маршрут восприятия, построенный вокруг трех взаимосвязанных представлений о будущем. Это будущее раскрывается в работах по-разному:

как технологическая среда, формирующая новые способы взаимодействия человека с миром;

как пространство изменений внутреннего восприятия, затрагивающее память, тело и эмоциональный опыт;

как особое состояние перехода, в котором неопределенность становится условиями дальнейшего движения.

Диалог поколений

Уникальный диалог между молодыми и признанными художниками позволяет переосмыслить художественную практику не как последовательность завершенных работ, а как непрерывный процесс. Ранние произведения известных авторов становятся не точкой отсчета успеха, а напоминанием о том, что любой язык когда-то был черновиком, а каждое будущее — еще неоконченной версией самого себя.

Кураторы и участие учебных заведений

Проект был подготовлен по итогам открытого приема заявок от студентов и выпускников художественных учебных заведений Москвы. В конкурсе приняли участие:

Московская школа современного искусства (MSCA);

Школа дизайна НИУ ВШЭ;

Школа современного искусства «Свободные мастерские»;

Институт современного искусства Иосифа Бакштейна;

Школа Родченко;

магистратура «Технологическое искусство» Университета МИСИС;

РГХПУ им. С. Г. Строганова.

Куратор проекта — Евгения Соломатина, фотограф и основатель школы «Люмен». Архитектура выставки разработана художником и куратором Алексеем Корси, преподавателем Школы Родченко.