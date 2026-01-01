Творческие мастер-классы по лепке из глины в Москве

Искусство работы с глиной актуально и востребовано в современном обществе. Этот экологически чистый материал позволяет создавать разнообразные изделия — от простых форм до сложных скульптурных композиций. Участников ждут два увлекательных мастер-класса, где каждый сможет проявить свою креативность и создать уникальные керамические изделия.

Ваза «Гранат»

На первом мастер-классе участники научатся лепить вазу в форме граната. Квалифицированный мастер поделится секретами работы с глиной: от выбора материала до обжига в муфельной печи. Участники освоят различные методики окрашивания, а также узнают, как правильно раскатывать глину до нужной толщины и использовать шаблон для создания формы ваз. Каждый сможет добавить индивидуальные детали, нанести ангоб с уникальной текстурой и распечатать свой шедевр.

Фруктовая/Цветочная тарелка

На втором мастер-классе можно будет создать тарелку в виде любимого фрукта или в цветочном стиле. Участники научатся технике лепки из глиняного пласта, а также освоят процесс вырезания и отделки готового изделия. Важной частью станет работа с кистями для нанесения ангоба на поверхность тарелки, что поможет добавить индивидуальные детали. Заключительный этап — обжиг, после которого готовые изделия можно забрать.

Эти мастер-классы соберут как подростков, так и взрослых, охваченных творческим процессом. Присоединяйтесь к нам и создайте свой уникальный керамический шедевр!