«Пропасть»
Мастер-класс «Искусство керамики»

Возраст 12+
О выставке

Творческие мастер-классы по лепке из глины в Москве

Искусство работы с глиной актуально и востребовано в современном обществе. Этот экологически чистый материал позволяет создавать разнообразные изделия — от простых форм до сложных скульптурных композиций. Участников ждут два увлекательных мастер-класса, где каждый сможет проявить свою креативность и создать уникальные керамические изделия.

Ваза «Гранат»

На первом мастер-классе участники научатся лепить вазу в форме граната. Квалифицированный мастер поделится секретами работы с глиной: от выбора материала до обжига в муфельной печи. Участники освоят различные методики окрашивания, а также узнают, как правильно раскатывать глину до нужной толщины и использовать шаблон для создания формы ваз. Каждый сможет добавить индивидуальные детали, нанести ангоб с уникальной текстурой и распечатать свой шедевр.

Фруктовая/Цветочная тарелка

На втором мастер-классе можно будет создать тарелку в виде любимого фрукта или в цветочном стиле. Участники научатся технике лепки из глиняного пласта, а также освоят процесс вырезания и отделки готового изделия. Важной частью станет работа с кистями для нанесения ангоба на поверхность тарелки, что поможет добавить индивидуальные детали. Заключительный этап — обжиг, после которого готовые изделия можно забрать.

Эти мастер-классы соберут как подростков, так и взрослых, охваченных творческим процессом. Присоединяйтесь к нам и создайте свой уникальный керамический шедевр!

Июнь
3 июня среда
18:30
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1990 ₽
17 июня среда
18:30
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1990 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Свеча желаний»
12+
Мастер-класс

Мастер-класс «Свеча желаний»

25 июня в 17:00 Культурно-художественный центр «Крылатское»
от 1600 ₽
Арт-лето 2026. Интенсив. Актёрско-режиссерская мастерская «Артцех»
18+
Мастер-класс

Арт-лето 2026. Интенсив. Актёрско-режиссерская мастерская «Артцех»
1 июня в 19:00 КЦ ЗИЛ
от 25000 ₽

1 июня в 19:00 КЦ ЗИЛ
от 25000 ₽
Сальвадор Дали и Пабло Пикассо
6+
Графика Скульптура Классическое искусство

Сальвадор Дали и Пабло Пикассо

3 июня в 21:00 Городская усадьба князя Голицына
от 600 ₽
