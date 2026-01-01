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Четыре лапы и хвост. Эксклюзивное дог-шоу
Билеты от 400₽
Киноафиша Четыре лапы и хвост. Эксклюзивное дог-шоу

Четыре лапы и хвост. Эксклюзивное дог-шоу

16+
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О выставке

Дог-шоу «Четыре лапы» — праздник для любителей собак

Ежегодная программа с участием собак разных пород — дог-шоу «Четыре лапы» — станет настоящим развлечением для всех любителей четвероногих. Это событие привлекает не только преданных владельцев, но и тех, кто только подумывает о том, чтобы завести питомца.

Конкурсы и демонстрации

Основная часть программы включает в себя увлекательные конкурсы и демонстрацию результатов домашней дрессуры, в которых смогут участвовать все желающие. Кроме того, зрителей ждут краткие выступления дрессировщиков и заводчиков, захватывающие номера с профессиональными собачьими артистами, а также показ одежды для питомцев.

Мода для четвероногих

Для любителей моды предусмотрена продажа стильных нарядов для домашних любимцев, а также дефиле «Четыре лапы», где можно оценить последние тенденции в собачьей моде.

Розыгрыши и призы

Традиционно организаторы подготовили много сюрпризов: розыгрыши призов и лотереи подарят возможность выиграть интересные награды. Также на мероприятии можно будет встретить ветеринарного врача, который даст советы по уходу за питомцем.

Скидки и специальные предложения

Во время проводимого дог-шоу будет работать магазин товаров для животных. Обладатели входных билетов смогут воспользоваться специальными скидками, а все, кто подал заявки на участие, проходят бесплатно!

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Ноябрь
29 ноября воскресенье
14:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
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