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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Глубокие размышления о природе безумия, творчества и человеческой природы 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Действие спектакля разворачивается в необычном месте - дурдоме, причудливо названном в честь Ленина. Здесь смешиваются реальность и бред, фантазии и исторические фигуры, создавая удивительный мир воображения и безумия.

Главный герой, Иван Бездомный, прокатывается по волнам своей шизофрении, видя вокруг себя Воланда, ведьм, котов и исторических личностей. Однако на фоне этого бреда просматривается реальность - лозунговые стихи плохого поэта, которые распевает Гелла, рыжая полунагая женщина.

В противовес своему бредовому воображению, Иван Бездомный выставляет свое удостоверение поэта, символизирующее его стремление к признанию и призванию. Сценография спектакля также лаконична, отражая атмосферу дурдома - огромная вывеска, профиль Ленина, афиши с приглашениями на "сеанс черной магии" и другие необычные события.

Этот спектакль приглашает зрителей в захватывающее путешествие сквозь бред и реальность, предлагая им глубокие размышления о природе безумия, творчества и человеческой природы.

В ролях
Виктор Логинов
Полина Ларина
Анна Фирсова
Илья Лисицин
Владимир Бегма-мл.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 14 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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