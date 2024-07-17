Спектакль Мастер и Маргарита

Действие спектакля разворачивается в необычном месте - дурдоме, причудливо названном в честь Ленина. Здесь смешиваются реальность и бред, фантазии и исторические фигуры, создавая удивительный мир воображения и безумия.

Главный герой, Иван Бездомный, прокатывается по волнам своей шизофрении, видя вокруг себя Воланда, ведьм, котов и исторических личностей. Однако на фоне этого бреда просматривается реальность - лозунговые стихи плохого поэта, которые распевает Гелла, рыжая полунагая женщина.

В противовес своему бредовому воображению, Иван Бездомный выставляет свое удостоверение поэта, символизирующее его стремление к признанию и призванию. Сценография спектакля также лаконична, отражая атмосферу дурдома - огромная вывеска, профиль Ленина, афиши с приглашениями на "сеанс черной магии" и другие необычные события.

Этот спектакль приглашает зрителей в захватывающее путешествие сквозь бред и реальность, предлагая им глубокие размышления о природе безумия, творчества и человеческой природы.