Спектакль С Днем рождения, Яга!

Спектакль в одном действии, посвященный дню рождения Бабы Яги, героини русских народных сказок. На праздник спешат знаменитые персонажи: Кот Баюн, Кощей Бессмертный и даже сам Змей Горыныч.

Однако Баба Яга оказывается в затруднительной ситуации — её подруга никак не может развеселить гостей. На помощь приходят верные Бабки Ежки, которые везут с собой из города мальчика Ивашку. Именно с его появлением начинается невероятное веселье с танцами, песнями и невиданными приключениями!

Это яркое представление обязательно понравится любителям семейного театра и русских народных сказок.