Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С Днем рождения, Яга!
Киноафиша С Днем рождения, Яга!

Спектакль С Днем рождения, Яга!

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Веселое приключение с Бабой Ягой

Спектакль в одном действии, посвященный дню рождения Бабы Яги, героини русских народных сказок. На праздник спешат знаменитые персонажи: Кот Баюн, Кощей Бессмертный и даже сам Змей Горыныч.

Однако Баба Яга оказывается в затруднительной ситуации — её подруга никак не может развеселить гостей. На помощь приходят верные Бабки Ежки, которые везут с собой из города мальчика Ивашку. Именно с его появлением начинается невероятное веселье с танцами, песнями и невиданными приключениями!

Это яркое представление обязательно понравится любителям семейного театра и русских народных сказок.

 

Купить билет на спектакль С Днем рождения, Яга!

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
11:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽

В ближайшие дни

Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
0+
Детский
Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
21 марта в 18:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1000 ₽
Снежный городок
0+
Кукольный Детский
Снежный городок
4 апреля в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Родная Я
12+
Драма
Родная Я
20 марта в 15:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше