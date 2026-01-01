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Мария Стюарт
Киноафиша Мария Стюарт

Спектакль Мария Стюарт

Постановка
БДТ им. Товстоногова 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

«Мария Стюарт» в БДТ им. Товстоногова: Величие и трагедия двух королев

Классика Фридриха Шиллера на сцене БДТ

В Большом драматическом театре имени Товстоногова представлена знаменитая пьеса Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Эта драма рассказывает о противостоянии двух выдающихся женщин — королевы Англии Елизаветы I и шотландской королевы Марии Стюарт.

Схватка двух королев: Власть, честь и свобода

На сцене разворачивается схватка двух королев, борьба за престол и стремление к свободе. Это история о том, как власть и страх могут изменить судьбу, а милосердие и честь остаются незыблемыми даже в самых сложных обстоятельствах. В центре повествования — конфликт, который поднимает вопросы о природе власти, гордости и истинной цене свободы.

Вечные темы и современное звучание

Несмотря на то что пьеса была написана более двух столетий назад, её темы остаются актуальными и сегодня. Она заставляет задуматься о ценности жизни, сложных моральных выборах и личной ответственности. Пьеса Шиллера в исполнении БДТ им. Товстоногова — это возможность взглянуть на исторические события с новой точки зрения и переосмыслить их значение для нашего времени.

Режиссер
Петр Шерешевский
В ролях
Виктория Верберг
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Александр Тараньжин
Илья Шляга
Илья Шляга
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