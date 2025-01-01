Спектакль Мария Стюарт

«Мария Стюарт» — знаменитая пьеса Шиллера о противостоянии двух великих женщин, схватке двух королев. Здесь речь идет о престоле и темнице, о природе власти и страха, милосердии, чести и гордости, любви и верности. Сквозь два века эта пьеса продолжает говорить нам о цене свободы и безусловной ценности жизни.
Спектакль является номинантом 2023 года на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Артисты спектакля, Сергей Погосян и Виктория Верберг, стали лауреатами этой престижной награды в категориях:
Режиссер: Пётр Шерешевский
Художник: Надежда Лопардина
Композитор: Ник (Ванечка) Тихонов
Художник по свету: Алексей Попов