Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мария Стюарт
Билеты от 1900₽
Киноафиша Мария Стюарт

Спектакль Мария Стюарт

Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 160 минут
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О спектакле

Историческая драма по Ф. Шиллеру на сцене МТЮЗа

«Мария Стюарт» — знаменитая пьеса Шиллера о противостоянии двух великих женщин, схватке двух королев. Здесь речь идет о престоле и темнице, о природе власти и страха, милосердии, чести и гордости, любви и верности. Сквозь два века эта пьеса продолжает говорить нам о цене свободы и безусловной ценности жизни.

Награды и номинации

Спектакль является номинантом 2023 года на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Артисты спектакля, Сергей Погосян и Виктория Верберг, стали лауреатами этой престижной награды в категориях:

  • Драма. Лучшая женская роль – Виктория Верберг
  • Драма. Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Погосян

Создатели спектакля

Режиссер: Пётр Шерешевский
Художник: Надежда Лопардина
Композитор: Ник (Ванечка) Тихонов
Художник по свету: Алексей Попов

Действующие лица и исполнители

  • Елизавета, королева Английская: заслуженная артистка России Виктория Верберг
  • Мария Стюарт, королева Шотландская, её пленница: София Сливина
  • Граф Лестер: Игорь Балалаев
  • Барон Берли: Сергей Погосян
  • Паулет, начальник тюрьмы: заслуженный артист России Александр Тараньжин
  • Мортимер, его племянник: Илья Шляга
  • Девисон: Леонид Кондрашов
  • Обепин, французский посол: Сергей Волков
  • Операторы: Сергей Волков, Леонид Кондрашов
Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Виктория Верберг
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
Сергей Погосян
Сергей Погосян
Александр Тараньжин
Илья Шляга
Илья Шляга

Купить билет на спектакль Мария Стюарт

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1900 ₽
10 января суббота
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1900 ₽

Фотографии

Мария Стюарт Мария Стюарт Мария Стюарт Мария Стюарт Мария Стюарт Мария Стюарт Мария Стюарт Мария Стюарт

В ближайшие дни

Люблинский штукарь
16+
Драма
Люблинский штукарь
30 января в 19:00 Шалом
от 3500 ₽
Маленький Енот
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Маленький Енот
25 февраля в 11:00 Московский театр кукол
от 800 ₽
Приключения Снегурочки и ее друзей
0+
Детский Детские елки
Приключения Снегурочки и ее друзей
27 декабря в 12:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше