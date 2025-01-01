Спектакль Мария Стюарт

Историческая драма по Ф. Шиллеру на сцене МТЮЗа

«Мария Стюарт» — знаменитая пьеса Шиллера о противостоянии двух великих женщин, схватке двух королев. Здесь речь идет о престоле и темнице, о природе власти и страха, милосердии, чести и гордости, любви и верности. Сквозь два века эта пьеса продолжает говорить нам о цене свободы и безусловной ценности жизни.

Награды и номинации

Спектакль является номинантом 2023 года на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Артисты спектакля, Сергей Погосян и Виктория Верберг, стали лауреатами этой престижной награды в категориях:

Драма. Лучшая женская роль – Виктория Верберг

Драма. Лучшая мужская роль второго плана – Сергей Погосян

Создатели спектакля

Режиссер: Пётр Шерешевский

Художник: Надежда Лопардина

Композитор: Ник (Ванечка) Тихонов

Художник по свету: Алексей Попов

Действующие лица и исполнители