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Мама-кот
Билеты от 800₽
Киноафиша Мама-кот

Спектакль Мама-кот

Спектакль про котов на музыку Максима Леонидова
Постановка
Театр им. Маяковского 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи

Может ли кот высидеть яйцо?
А уж тем более научить птенца летать? Конечно же, нет! Но чего не сделаешь, если дал кому-то обещание…

История кота Зорбаса
Однажды утром кот Зорбас любовался морским пейзажем и мечтал о том, как будет жить в свое удовольствие. И тут на его голову в буквальном смысле свалилась умирающая чайка, которая взяла обещание с кота позаботиться о ее будущем птенце.

Неожиданное изменение в жизни кота
Так в жизни кота неожиданно появляется трогательное существо, которое переворачивает их жизнь. В этой истории много забавных и трогательных моментов. Коты учат летать чайку, хотя сами летать не могут.

Философские уроки для детей
Герои принимают важные жизненные решения на основе философских истин, понять которые могут только дети. Мы хотим, чтобы дети задумались о тех, кто всегда рядом с ними — о мамах. И поняли, как это непросто — быть мамой, и почувствовали ответственность перед близкими.

Режиссер
Полина Стружкова
В ролях
Алексей Дякин
Илья Никулин
Мария Фортунатова
Нина Щеголева
Вера Панфилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
12:00 от 800 ₽
11 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
12:00 от 1000 ₽
2 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мама-кот Мама-кот Мама-кот Мама-кот Мама-кот

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