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Дитёнок мой
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Киноафиша Дитёнок мой

Спектакль Дитёнок мой

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль «Дитёнок мой» Алтайского краевого театра драмы в Мастерской «12» Никиты Михалкова

Спектакль «Дитёнок мой» поставлен по оригинальной пьесе Дмитрия Богославского «Дитёнок мой милый, андел Васенька» и является результатом работы режиссёра Георгия Цнобиладзе. Эскиз этого спектакля стал победителем лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Кроме того, постановка получила грант Губернатора края в сфере культуры на 2024 год, что подчеркивает её значимость.

Вдохновение из жизни

Сюжет спектакля приурочен к 95-летию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина — русского писателя, сценариста и кинорежиссёра, знаменитого своими произведениями о жизни простых людей. В центре большого эпического полотна находится личность Марии Сергеевны Куксиной-Шукшиной, матери Шукшина. Она молодая женщина, оставшаяся без мужа с двумя детьми, пережившая репрессии, нужду и войну.

Трагедия и героизм

История Марии преломляет трагические события 30-50-х годов XX века. Каждое её действие направлено на то, чтобы вести сына Василия по предназначенному пути, что пробуждает в зрителе глубокие чувства. Спектакль повествует о теме самопожертвования женщин и матерей, соединяя художественный вымысел с достоверными историческими реалиями.

Главная роль

В образе Марии Куксиной зрителей представит актриса Елена Адушева, которая привнесет в роль эмоциональную глубину и достоверность.

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Август
24 августа понедельник
19:00
Мастерская «12» Москва, Академика Пилюгина, 2
от 500 ₽

Фотографии

Дитёнок мой Дитёнок мой Дитёнок мой Дитёнок мой Дитёнок мой Дитёнок мой Дитёнок мой Дитёнок мой

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