Спектакль Золушка

Балет «Золушка» становится первым обращением Омского музыкального театра к шедевру отечественной балетной классики. В этой постановке известный сюжет раскрывается в жанре фэнтези, что придаёт ему свежесть и новизну.
Необычные декорации в спектакле исполнены в виде огромных часовых механизмов, которые символизируют бег времени. Это визуальное решение, наряду с великолепной музыкой гениального Сергея Прокофьева, создаёт уникальную атмосферу. Кинетические эффекты от художника спектакля Сергея Новикова усиливают впечатление от происходящего на сцене.
Балетмейстер Наталья Калинина подарила персонажам колоритные номера, характерные танцы, грациозные вариации и дивертисменты. Уникальная хореография сплетает воедино классический балет и современный танцевальный стиль, что позволяет зрителям понять сюжет без лишних слов.
История о бедной девушке, которую сварливая мачеха не пускает на королевский бал, в новом прочтении восхищает и завораживает. Спектакль увлекает в удивительную атмосферу космической тайны и волшебства, предоставляя зрителям незабываемые эмоции и впечатления.