Спектакль Золушка

Золушка: феерия волшебства на сцене Омского музыкального театра

Балет «Золушка» становится первым обращением Омского музыкального театра к шедевру отечественной балетной классики. В этой постановке известный сюжет раскрывается в жанре фэнтези, что придаёт ему свежесть и новизну.

Уникальные декорации и музыкальное сопровождение

Необычные декорации в спектакле исполнены в виде огромных часовых механизмов, которые символизируют бег времени. Это визуальное решение, наряду с великолепной музыкой гениального Сергея Прокофьева, создаёт уникальную атмосферу. Кинетические эффекты от художника спектакля Сергея Новикова усиливают впечатление от происходящего на сцене.

Хореография и танцевальные номера

Балетмейстер Наталья Калинина подарила персонажам колоритные номера, характерные танцы, грациозные вариации и дивертисменты. Уникальная хореография сплетает воедино классический балет и современный танцевальный стиль, что позволяет зрителям понять сюжет без лишних слов.

Новая интерпретация классической истории

История о бедной девушке, которую сварливая мачеха не пускает на королевский бал, в новом прочтении восхищает и завораживает. Спектакль увлекает в удивительную атмосферу космической тайны и волшебства, предоставляя зрителям незабываемые эмоции и впечатления.